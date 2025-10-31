Orange compra el 50% de MasOrange que no estaba bajo su control por 4.250 millones de euros

La compañía francesa Orange ha cerrado un acuerdo para comprar la participación del 50% de MasOrange que está aún en poder de los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros, con lo que controlará el cien por cien del capital de la compañía de telecomunicaciones. Esta transacción, que se realizará en efectivo, se plasmará en la firma de un acuerdo vinculante antes de finales de 2025, condicionada a la aprobación de los términos y condiciones definitivos.

Orange informa de que la transacción se presentará a los órganos de representación de los trabajadores pertinentes y, posteriormente, deberá ser aprobada por las autoridades reguladoras competentes. La compañía gala asegura que esta compra acelerará su objetivo estratégico y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado más importante del Grupo en Europa.

En un comunicado, la compañía daría por cumplido el acuerdo firmado el 26 de marzo de 2024 con MásMóvil, que dio lugar a una sociedad conjunta (joint venture) para combinar sus operaciones en España, en la que ambas partes tenían los mismos derechos de gobernanza. Una de las cláusulas establecía que los fondos dueños de la antigua MasMóvil (KKR, Cinven y Providence) no podrían ejercer su derecho a negociar con otros grupos su salida de MasOrange hasta el pasado el 26 de septiembre.

De este modo, la tecnológica explica que "con la plena propiedad, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su equipo directivo para generar valor para todos los grupos de interés". La empresa francesa espera cerrar la operación antes de que acabe 2025, aunque la fecha de finalización de todo el proceso será en el primer semestre de 2026, ya que deberá ser autorizada por las autoridades reguladoras competentes.

Al cierre del mes de septiembre, el grupo tenía más de 33 millones de líneas totales, de las que 26,2 millones eran de móvil y unas 7,2 millones de banda ancha fija, de las cuales casi siete millones eran de fibra óptica, según confirmó la compañía la semana cuando presentó sus resultados la semana pasada. Durante los primeros nueve meses de 2025, MasOrange ha ingresado 5.664 millones de euros, el 3,7% más que el año anterior, mientras que su ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado se incrementó en más de un 8%, al alcanzar los 2.195 millones de euros, lo que supone el sexto trimestre consecutivo de crecimiento desde su creación.