El kétchup de Heinz se separa de las salchichas de Oscar Mayer: Kraft Heinz se dividirá en dos compañías

La compañía Kraft Heinz anunció este martes un plan para separarse en dos empresas independientes y cotizadas en Bolsas tras más de una década de colaboración, haciendo así que el kétchup de Heinz se separe de las salchichas de Oscar Mayer. Esta medida, según Kraft Heinz, busca crear negocios con mayor enfoque estratégico y menor complejidad.

La primera de las dos nuevas compañías, conocida provisionalmente como Global Taste Elevation, se centrará principalmente en salsas, productos para untar y condimentos, y albergará marcas como Heinz, Philadelphia y los macarrones con queso Kraft. Esta división registró en 2024 unas ventas de 15.400 millones de dólares (13.229 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 4.000 millones de dólares (3.436 millones de euros).

Mientras que la otra compañía, North American Grocery, vendería productos básicos de alimentación en Norteamérica, que incluye marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Esta estará dirigida por el actual consejero delegado de Kraft Heinz, Carlos Abrams-River, y generó el año pasado 10.400 millones de dólares (8.934 millones de euros) en ingresos, así como unos 2.300 millones de dólares (1.976 millones de euros) de Ebitda ajustado.

En su anuncio de hoy, Kraft Heinz anotó que las dos empresas independientes cotizarán en Bolsa y que espera que mantengan el nivel actual de dividendos. "Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y apreciadas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras", anota en un comunicado Miguel Patricio, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Kraft Heinz. "Al dividirnos en dos empresas, podremos dedicar la atención y los recursos adecuados para desatar el potencial de cada marca, hacernos más eficientes y crear valor a largo plazo para los accionistas", ha añadido.