Al menos 318 obras públicas quedan desiertas hasta marzo por sus altos costes

Los meses pasan y las licitaciones de contratos de obra pública que quedan desiertas por sus altos costes siguen engordando. Según el último recuento hecho por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), entre enero y marzo de 2023, al menos 318 licitaciones quedaron desiertas. De esta manera, no se han podido iniciar obras por valor de 189,1 millones de euros, según su último informe, que no recoge datos de tres comunidades autónomas, Navarra, Cantabria y Murcia; por lo que el número de contratos públicos sin cubrir sería superior.

CNC ha vuelto a denunciar hoy que el incremento de los costes de las materias primas, que no va acompañado de una revisión de los precios recogidos en los pliegos de los contratos, está detrás de este goteo de obras que no tienen quien las construya. Para la patronal, «es imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de España». Por ello, la CNC urge al Gobierno a modificar la Ley de Contratos del Sector Público de tal forma que, matizando la Ley de desindexación, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó un sistema de revisión de precios que estuvo vigente durante varios meses para tratar de ajustar los presupuestos en que se adjudicaron las obras públicas a la nueva realidad de los precios del sector, disparados desde hace ya casi dos años. Sin embargo, el plazo de aplicación del mecanismo de revisión excepcional de precios recogido en el Real Decreto-Ley 3/2022 finalizó el pasado mes de marzo sin que el Gobierno lo renovase. Desde entonces, todas las obras públicas que se licitan no contienen ningún tipo de revisión a pesar de que el sector lo considera fundamental para evitar no sólo una oleada de concursos de acreedores y disoluciones de constructoras sino también para evitar que muchas obras queden desiertas y se pongan así en riesgo los fondos NextGenerationEU, ya que la construcción canalizará 7 de cada 10 euros provenientes de este mecanismo de ayuda.

Gobiernos locales

La patronal ha asegurado que, tras las recientes elecciones municipales y autonómicas, los ayuntamientos y las diputaciones han sido las administraciones más negligentes a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, puesto que, además de no haber actualizado los precios de los proyectos que tienen derecho a ello, abusan en la aplicación del silencio administrativo negativo para no aplicar la revisión de precios.

El informe de CNC refleja que las cifras del primer trimestre respecto a las licitaciones que han quedado desiertas son ligeramente mejores que las del primer trimestre de 2022 (388 obras por valor de 229 millones), aunque siguen siendo muy elevadas. "Hay que recordar que los datos actuales excluyen a tres administraciones autonómicas y que hace algo más de un año estallaba la guerra de Ucrania, lo que disparó las tensiones en los precios de los materiales básicos para la construcción", explica la patronal.

Por comunidades autónomas, la región más afectada en términos económicos es Extremadura, cuyas licitaciones desiertas (17) suman 84,6 millones. Le sigue Andalucía, con 24 obras sin ofertantes por valor de 24,8 millones; Castilla y León, con 35 licitaciones desiertas que totalizan 15,2 millones; Canarias, la que más obras sin licitador tiene (62) por valor de 13,3 millones; Madrid, 21 licitaciones desiertas por 10,7 millones; y Cataluña, 28 licitaciones desiertas por 8,1 millones.

El importe medio del presupuesto de las licitaciones que han quedado desiertas es de 594.674 euros. La licitación más cuantiosa está en Extremadura, concretamente el proyecto de Trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, que ascendía a casi 74,5 millones.

Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, asegura que “nuestro sector requiere estabilidad y certidumbre para no desperdiciar los fondos europeos y lograr los objetivos del Plan de Recuperación. Por ello, esperamos que el problema de los sobrecostes que sufren las constructoras forme parte de la agenda política de cara a las próximas elecciones. No obstante, muchas de las obras financiadas por los fondos NextGenerationEU pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades. Por ello, los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tienen que saber que aplicar la revisión de precios es imprescindible para ejecutar los fondos europeos y evitar la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos”, ha explicado Fernández Alén.