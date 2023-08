La mitad de los españoles no tiene previsto comprar una vivienda ni a corto ni a largo plazo

Con la que está cayendo, media España ni se plantea comprar una vivienda en los próximos años. Según el estudio 'Radiografía del mercado de la vivienda en 2023' de Fotocasa, la mitad de los españoles (50%) no tiene previsto comprar una vivienda ni a medio ni a largo plazo, un porcentaje que aumenta respecto al 47% que tenía esa intención en agosto del 2022. No obstante, del estudio también se desprende que el 21% de los españoles, que no ha comprado ni ha intentando comprar vivienda este año, tiene la intención de adquirir una de aquí a los próximos cinco años.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que la intención de compra se mantiene estable, ya que, en comparación con el anterior semestre, solo hay una variación de un punto porcentual, y ha explicado que donde se produce ese descenso es en el corto plazo, por lo que se relaciona directamente con el nuevo escenario de altos tipos de interés y con la esperanza de que se estabilicen en niveles atractivos en los próximos años.

Si se desglosa este dato de intención de compra, el resultado es que, de ese 21% que tiene previsto comprar, un 7% planea hacerlo en los próximos dos años, un punto porcentual más que seis meses antes, y un 14% en un plazo que oscila entre los dos y cinco años, el mismo porcentaje en comparación a seis meses antes.

Por segmentos de edad, el 38% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años se plantean adquirir una vivienda en los próximos cinco años, seis puntos porcentuales más que la registrada medio año antes. Sin embargo, la proporción es la opuesta entre los particulares que oscilan entre los 25 y los 34 años, ya que solo el 38% tiene intención de comprar a cinco años vista, cuando en la anterior muestra el porcentaje era del 43%. La intención cae conforme aumenta la edad y, para el último tramo, entre los mayores de 55 y 75 años, la intención se fija en el 11%.

Mayor intención de compra futura entre mujeres

Al examinar el perfil promedio del particular que no está buscando comprar casa actualmente pero que se plantea convertirse en propietario de una vivienda en el próximo lustro, en el 56% de los casos son mujeres, frente al 44% de los hombres, una brecha que se ha agrandado con respecto hace un año, cuando había equilibrio entre ambos sexos.

Asimismo, los menores de 45 años son los colectivos que expresan una mayor intención de compra. Concretamente, la edad media es de 40 años, un año menos respecto al año anterior.

Otro factor relevante es el del nivel socioeconómico de los particulares que tienen la intención de comprar una vivienda en un plazo de cinco años. "En este sentido, resulta evidente que contar con una posición acomodada aumenta las probabilidades de querer comprarse una casa. De este modo, el 48% de los que muestran intención de adquirir una vivienda en los próximos cinco años cuentan con una posición alta o media-alta", señala Fotocasa.

En cuanto a su lugar de residencia, el 19% se encuentra en Andalucía, el 15% en Cataluña y el 14% en Madrid, aunque en las principales comunidades no se aprecian cambios significativos en lo que a la intención de compra se refiere, sí hay un aumento de la intención de compra a corto plazo en el conjunto del resto de España, que sube cinco puntos porcentuales respecto al agosto de 2022, hasta los 44%.

Aumenta la no adquisición de vivienda por razón hipotecaria

Entre las razones de por qué se pospone la compra de vivienda, el principal argumento que se da es la carencia del suficiente dinero ahorrado para ello (31%), porque su situación económica y/o laboral no se lo permite (29%), porque tienen otras prioridades o gastos (23%) o porque los precios actuales son muy elevados (22%).

Asimismo, está ganando protagonismo la cuestión hipotecaria, un argumento que influye en la decisión de posponer la compra del 25% de particulares con intención de adquirir vivienda en los próximos cinco años si se suman las tres respuestas relacionadas con la financiación: las condiciones hipotecarias actuales (15%), rechazo a la contratación de una hipoteca (10%) y negativa bancaria a la concesión del préstamo (4%).