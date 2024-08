¿Necesita una hipoteca? Esto es lo que debe tener en cuenta

El préstamo hipotecario permite a una persona disponer de una "importante cantidad de dinero, habitualmente, para comprar una vivienda". Así lo define el Banco de España (BdE). Este producto es imprescindible para tres de cada cuatro compradores, ya que necesitan una hipoteca para poder financiar la compraventa de su casa. No obstante, aunque solicitar este préstamo es algo habitual entre aquellos que quieren convertirse en propietarios, antes de contratarlo se tendrán que tener en cuenta una serie de aspectos como la capacidad de endeudamiento, los ahorros de los que se dispone o incluso las diferentes hipotecas que existen.

"Echa cuentas y sé realista con tu capacidad de endeudamiento", explica el blog de Finanzas para todos. El banco concederá este crédito a cambio de que se devuelva a largo plazo además de tener que pagar unos intereses. Por ello, la entidad bancaria analizará la solvencia del prestatario, puesto que no dará el dinero si no tiene la seguridad de que se va a poder devolver. Las entidades, por norma general, estiman que la tasa de endeudamiento no debe superar el 30% o 35% de los ingresos de una persona.

Asimismo, el banco también valorará que una persona tenga ahorros, puesto que no solo demostrará que sabe administrarse, sino que también serán necesarios a la hora de pagar la hipoteca. Si la entidad finalmente autoriza la operación, esta concederá, por norma general, el 80% del precio de la vivienda que se va a hipotecar. Por tanto, el futuro propietario deberá aportar el 20% restante, además de un 10% de los gastos relacionados con la operación para los que los ahorros se vuelven fundamentales.

Antes de contratar una hipoteca también se deberá hacer una selección de diferentes entidades y comparar las condiciones de los diferentes productos que ofrecen. En este sentido, algunos bancos ofrecen la contratación de uno o varios productos combinados a cambio de bonificaciones en el tipo de interés como contratar un seguro o realizar aportaciones a planes de pensiones.

"Analiza bien lo que te interesa, su coste y si realmente vas a mantener esa vinculación en el futuro. La entidad tiene que informarte de las condiciones y coste del préstamo y de los productos tanto de manera conjunta como por separado, para que puedas comprobar cuánto es la rebaja y cuánto te supone la cuota a pagar por cada producto", asevera el blog.

Otro de los aspectos a tener cuenta serán los tipos de interés, ya que estos cambian y, con ellos, el coste de la hipoteca. Por tanto, antes de contratar este préstamo, el futuro propietario deberá valorar su situación personal, sus ingresos actuales y sus perspectivas económicas.

Por último, también se deberá tener en cuenta la Tasa Anual Equivalente, más conocida como TAE. "La TAE es un tipo de interés, que sólo recoge el precio que el banco cobra por prestarnos el dinero, tiene en cuenta los gastos y comisiones asociados al préstamo o crédito", explica el BdE. Este concepto debe aparecer en la información precontractual que el banco deberá facilitar al futuro propietario.