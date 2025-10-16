Nestlé eliminará 12.000 puestos de trabajo en los próximos dos años

Nestlé saca la tijera. La multinacional de alimentación ha anunciado este jueves que eliminará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años (12.000 de ellos administrativos y 4.000 en centros de producción y cadenas de suministro), lo que le permitirá reducir sus costes en algo más de 1.000 millones de francos suizos (1.075 millones de euros) en 2027, según ha anunciado a través de un comunicado en el que ha dado cuenta de sus resultados.

La compañía suiza, que desde el pasado 1 de octubre preside el español Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex; ha informado de que en los nueve primeros meses de 2025 sus ventas sumaron 65.869 millones de francos (70.880 millones de euros), cifra que representa un descenso interanual del 1,9% en términos absolutos, pero que en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio, supuso un aumento del 3,3%, incluyendo un aumento del 2,8% de los precios.

Para el conjunto del ejercicio, la compañía espera que el crecimiento orgánico de las ventas mejore en comparación con 2024, así como un margen subyacente de al menos el 16%, incluyendo un mayor impacto negativo de los aranceles vigentes y los tipos de cambio actuales.

Philipp Navratil, consejero delegado de Nestlé hace unas semanas, ha explicado que "el mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido. Esto implicará tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla en los próximos dos años. Lo haremos con respeto y transparencia. Junto con otras medidas, estamos trabajando para reducir sustancialmente nuestros costes y hoy aumentamos nuestro objetivo de ahorro a 3.000 millones para finales de 2027", según ha detallado.

"Las medidas que estamos adoptando garantizarán el futuro de Nestlé como líder en nuestro sector. En conjunto, nos permitirán mejorar nuestro rendimiento general y generar valor para nuestros accionistas", según Navratil.

El directivo ha añadido que serán "rigurosos en la asignación de recursos, priorizando las oportunidades y los negocios con mayor potencial de rentabilidad" y que su cultura de negocio es la del rendimiento, sin aceptar la pérdida de cuota de mercado y donde el éxito se recompensa".