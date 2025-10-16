Pedro Ruiz no se corta y afirma que en España se trata a los autónomos "como si fueran apestados"

La polémica sobre la propuesta del Gobierno para aumentar las cotizaciones de los autónomos a partir de 2026 ha desatado un aluvión de críticas, encontrando un eco rotundo en la voz del conocido presentador Pedro Ruiz. El artista ha utilizado sus redes sociales para expresar una indignación que, según señala, comparten muchos españoles, calificando el trato hacia este colectivo de abusivo e insoportable.

El sistema actual, vigente desde enero de 2023, establece que los autónomos cotizan en función de sus rendimientos netos anuales, con quince tramos de ingresos que determinan una cuota mensual diferente.

Bajo este mecanismo, una persona con ingresos netos inferiores a 670 euros abona alrededor de 225 euros mensuales, mientras que quien declara 1.500 euros netos paga aproximadamente 295 euros. Este modelo, aunque teóricamente progresivo, es percibido por muchos como una carga excesiva que limita su margen de beneficio.

Un malestar creciente

La queja generalizada entre los autónomos se basa en que la acumulación de cuotas e impuestos deja un escaso margen de supervivencia. Este descontento se ha visto agravado recientemente con el anuncio gubernamental de una subida en las cotizaciones, lo que ha generado un rechazo frontal. Empresarios y sindicatos han presentado ya una contraoferta con incrementos más moderados, aunque las negociaciones con el Gobierno aún no han fructificado en un pacto.

En este clima de incertidumbre, Pedro Ruiz ha sido uno de los rostros públicos en alzar la voz con más contundencia. A través de la red social X, el comunicador compartió un mensaje que resume la frustración de muchos: "Los autónomos somos tratados como apestados. Cada vez más deberes y menos derechos. No paran de presionar con los impuestos mientras se acentúa la intemperie. Es un abuso inclemente. Algún día reventará ese mundo. Se va haciendo insoportable".

Con estas palabras, Ruiz, quien también se incluye en el colectivo de autónomos, deja claro que la situación no es un problema reciente, sino un malestar acumulado que se está volviendo cada vez más difícil de soportar. La publicación ha recibido muestras de apoyo de otros usuarios, incluyendo el testimonio de una persona que afirma haber tenido que cerrar su negocio tras 25 años de actividad, evidenciando el impacto humano detrás de las políticas fiscales.