Precio de la luz hoy, domingo 19 de octubre, por horas: este es el momento en el que usar tus electrodomésticos te saldrá gratis

Este domingo 19 de octubre confirma la tendencia a la baja del precio del megavatio hora (MWh) intuida tras los precios de ayer. El coste medio de la electricidad ha bajado casi un 60% con respecto al precio de este sábado, colocando al MWh en 32,78 euros en el mercado mayorista, según informa el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este domingo son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 19 de octubre?

El punto más caro del día llegará en su primera hora, ya que el coste del MWh entre las 00:00 y las 01:00 horas llegará a los 86,54 euros, cabe destacar también que el precio del MWh entre las 20:00 y 21:00 horas se sitúa en unos considerables 72,14 euros.

En la otra cara de la moneda, el MWh costará 0 euros entre las 13:00 y las 16:00 horas. Otra franja horaria relevante para maximizar el ahorro durante el domingo se dará entre las 16:00 y las 17:00 horas, donde el MWh se sitúa en 0,17 euros.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 19 de octubre