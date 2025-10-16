El miedo a un nuevo apagón dispara la venta de generadores y camping gas un 253% en España

Riesgo inminente de un nuevo apagón. Así alertó la semana pasada el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La compañía ha detectado en las últimas semanas variaciones anómalas de tensión en la red que podrían comprometer la estabilidad del sistema eléctrico en su conjunto y dejar a oscuras, de nuevo, la Península Ibérica.

"Con fecha 7 de octubre de 2025 ha tenido entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema mediante el cual solicita a esta Comisión la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos". Este fue el escrito de Red Eléctrica de España (REE) en el que advertía que podría "tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos". No existe una manera fiable de predecir con precisión cuándo ocurrirá otro apagón en España, pero la urgencia es de tal magnitud que se ha reducido a cinco días el plazo de audiencia e información pública de la propuesta de modificación solicitada por REE.

El pasado 28 de abril los residentes en nuestro país se quedaron sin suministro de luz, agua, comunicaciones, internet o datos móviles debido a un apagón masivo producido en España. La incertidumbre, la falta de información y el pánico entre los españoles provocaron que las radios portátiles, linternas, pilas y hornillos de gas se agotaran en numerosos establecimientos en cuestión de horas. Y ahora, el miedo inminente de un nuevo apagón ha hecho que los españoles vuelvan a poner el foco en reforzar sus kits de emergencia domésticos. La demanda de productos relacionados con el suministro energético y la supervivencia se ha disparado de media en un 76% en los últimos días, según datos del comparador de precios idealo.es.

Los hornillos y el camping gas han sido los productos más buscados entre los usuarios: su demanda se ha incrementado un 253%. A estos les siguen las estaciones de energía (+87%), las radios (+56%) y las baterías portátiles (+49%). Además, las pastillas para el tratamiento del agua y las linternas también han incrementado su demanda en un 20% y un 14%, respectivamente.

Gráfico de los productos más demandados ante un posible nuevo apagón idealo.es idealo.es

El repunte del interés ha llegado antes de que se produjera algún corte debido a la alerta de Red Eléctrica el pasado día 7 de octubre. "Después del gran apagón de este año, muchos ciudadanos perciben que un nuevo corte de suministro no es algo tan improbable. Por eso, cada vez son más los españoles que prefieren adelantarse y estar preparados ante cualquier eventualidad", explica el responsable de comunicación en idealo.es, Kike Aganzo.