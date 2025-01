¿Se puede cancelar un Bizum?: estos son los casos a seguir si te equivocas en la operación

Bizum se ha consolidado en España como uno de los métodos más populares para realizar transferencias rápidas e instantáneas, transformando así la manera en que las personas comparten dinero en su vida cotidiana.

De esta forma, este sistema de pago, integrado en las aplicaciones de banca móvil de las principales entidades financieras del país, permite transferir dinero en tiempo real con solo conocer el número de teléfono del destinatario, siendo así un trámite sencillo y eficiente.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es enviar dinero a la persona equivocada, ya sea por confusión entre contactos o un simple fallo al introducir el número de teléfono. De este modo, aunque estas situaciones pueden resolverse, suelen causar molestias o pérdidas económicas, por lo que es importante extremar la precaución al llevar a cabo esta práctica.

¿Qué hacer si he enviado un Bizum por error?

A la hora de hacer un Bizum, muchas personas sienten miedo de cometer un error, ya sea al ingresar el número de teléfono o el importe. La incertidumbre sobre si se puede cancelar un Bizum y la posibilidad de no recuperar el dinero enviado genera inseguridad. Por eso, es importante verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar la operación para evitar contratiempos.

En este sentido, para salir de dudas, el Banco BBVA confirma en su página web que "cancelar un Bizum, a través de la aplicación, no es posible", lo que quiere decir que, una vez enviado el importe con el dinero, "en los cinco segundos que tarda en llegar al destinatario", ya no se puede anular, por lo que no se puede recuperar el dinero transferido.

Por ello, desde el Banco recomiendan que, para no tener que preocuparse por el dinero, una vez se ha enviado el Bizum, lo mejor es verificar, en la pantalla de comprobación, y antes de enviar el dinero, que los datos introducidos del destinatario son correctos, ya que, una vez realizado, no hay vuelta atrás.

No obstante, la página web explica que la única opción de recuperar el dinero, ya que no se puede cancelar el Bizum, es que la persona que lo ha recibido lo devuelva, "por lo que habrá que consensuar con ella la forma de hacerlo".