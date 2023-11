¿Quiénes serán los grandes perjudicados de las nuevas políticas de gasto de Sánchez?

Que lo sucedido durante las últimas semanas ha tenido como resultado una quiebra de la convivencia en España y un aumento de la crispación es algo evidente. Que la política puesta en marcha desde hace más de cinco años por Pedro Sánchez ha polarizado a la sociedad española y ha ahondado en su división se puede constatar un día sí y otro también. Y su discurso de ayer creo que va a agravar las cosas. Dicho lo cual, mucho hablar de la amnistía y de política, mientras que la economía ha pasado a un segundo plano. Y, hoy, cuando acabe la sesión en el Congreso de los Diputados con la investidura (salvo sorpresa gorda de última hora) de Pedro Sánchez, tocará volver al día a día y, como dicen los cubanos de a pie, a «resolver».

Sánchez adelantó ayer una serie de medidas que para nada despejan el incierto panorama económico. De entrada, habrá mas gasto y más gasto. ¿De dónde saldrá el dinero para financiar esas medidas «sociales»? Pues de una subida de impuestos y de un mayor endeudamiento de cara al futuro. Nos meterán la mano en el bolsillo (todavía más) a la mayoría, tanto particulares como empresas, y mucho me temo que eso va a llevar a la quiebra a autónomos y pequeñas y medianas sociedades.

Es evidente que nos moveremos también en el terreno movedizo de la inseguridad jurídica, algo que no favorece precisamente la creación de empleo. El salario mínimo registrará nuevos aumentos; la clave está en si la mayor parte de las empresas podrán asumirlos. Todo apunta a que el coste de la Seguridad Social irá al alza y a que el mercado laboral será menos flexible, aumentando los gastos del despido. En ese contexto, ¿quién es el suicida que se atreve a invertir y a crear puestos de trabajo? La relación de previsiones que no apuntan al optimismo precisamente sería más larga y numerosa. Insisto: creo que en los próximos meses asistiremos a un aumento de las quiebras y, por lo tanto, del paro, salvo que autónomos y empresas en dificultades obtengan asimismo una amnistía de sus deudas, por ejemplo, con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Pondrán Pedro Sánchez y su Gobierno tanto interés en este tipo de amnistía? No lo creo.