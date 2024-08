¿Ha recibido un móvil de Vodafone que no ha pedido? Cuidado, es una estafa

Las estafas están a la orden del día. Y es que los delincuentes no descansan, utilizando técnicas cada vez más sofisticadas para que particulares, empresas e incluso gobiernos caigan en sus múltiples trampas. La compañía de telecomunicaciones Vodafone ha estado en numerosas ocasiones en el punto de mira de los estafadores, y, de nuevo, lo ha vuelto a estar, ya que ha sido utilizada como "gancho" para hacerse con los datos personales y dinero de sus clientes.

"Alucinante y preocupante fraude en nombre de Vodafone", alerta Santiago Bustamante en su cuenta de X (antes Twitter). El usuario de la plataforma explica que recibió en su domicilio un Samsung Galaxy S24 Ultra nuevo que no había solicitado. Al recibirlo, sorprendido, decidió ponerse en contacto con Vodafone, su operadora, para preguntar por el terminal. La compañía le aseguró que era un teléfono que había pedido y que la "contratación" de este smartphone conllevaba un coste asociado a su tarifa telefónica de 35,30 euros al mes durante los siguientes 36 meses hasta pagar una suma total de 1.271 euros, que es el coste del dispositivo.

El usuario de X explicó que él no había solicitado este dispositivo y la compañía de telecomunicaciones comenzó a investigar lo sucedido. El supuesto contrato se había celebrado vía telefónica, tan solo aportando el DNI y nombre del cliente en cuestión. Por tanto, tras comprobar la grabación de voz y que el número de contacto era diferente a las líneas contratadas por Bustamante, la compañía confirmó que no había sido él quién había realizado esta contratación y que, por ello, podía devolver el dispositivo sin coste.

Aunque parece que el "timo" termina aquí, el usuario de X explica que "empieza la bueno", ya que es cuando recibe una llamada sospechosa de "verificación de Vodafone": "Lamentan lo sucedido y dicen que van a solucionarlo y recibo en menos de una hora en mi casa un mensajero. No me fío y no entrego el teléfono. Vuelven a llamarme 3 números "fake" diferentes".

En este momento sabe que se trata de una estafa y que están suplantando la identidad de la compañía, por lo que decide "entrar en el juego" de los delincuentes y les dice que se lo queda gracias a una oferta comercial de "4 euros al mes por un año por las molestias". Pero, para disuadirle de quedarse con el móvil, el supuesto agente de Vodafone le dice que eso no es así y que le va a enviar el contrato para que vea lo que le van a cobrar. Además, insiste en que se trata de un error y de que el terminal era para otra persona, por lo que debe devolverlo.

"Me envían el contrato. Logo de Vodafone y direcciones falsas, pero mi contrato tal cual. Y vuelven a llamarme para insistir en que tengo que devolverlo", asegura Bustamante. De esta forma, los atacantes habían preparado un contrato de financiación hecho a su nombre.

Finalmente, dado que este usuario ya no sabía quién era el agente real de la compañía, decidió acudir a una sucursal de Correos a entregar el paquete. "Lo chungo es que tienen mis datos, saben dónde vivo y además tienen acceso al sistema de clientes de Vodafone. Es muy grave", sentencia.