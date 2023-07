Recibir una herencia si cobra un subsidio por desempleo: así debe proceder para no perder la prestación

El cobro de ciertos subsidios, como el de mayores de 52 años o el de cotización insuficiente para desempleados que no han cotizado un año, va ligado a la escasez de rentas. Estas dos prestaciones ascienden a 480 euros mensuales y para cobrarlas no se deben tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, a 810 euros. Pero, ¿qué ocurre con estos subsidios si de repente cobra una herencia y sus recursos aumentan? Dependerá de cómo lo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

¿Me quitarán la prestación si cobro la herencia?

El Tribunal Supremo sentenció que si el perceptor de una prestación como el subsidio para mayores de 52 años establecidos la aceptación de una herencia, serádesde el momento de la aceptación. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo (305/2019 de 10 de abril de 2019) sobre el caso de una beneficiaria del subsidio de mayores de 52 años que en 2014 aceptó como herencia un inmueble valorado en 8.275 euros. La mujer lo comunicó al SEPE un año después, cuandoLa infracción le conllevó la pérdida del subsidio y la obligación de devolver todo lo cobrado desde la aceptación de la herencia.

No. Esta sentencia creó jurisprudencia, por lo tanto una responsabilidad ineludible para no dar lugar a la pérdida de la prestación ni a la devolución de lo cobrado es informar al SEPE sobre la aceptación de una herencia, y hacerlo en los plazos establecidos. Esto no implica la pérdida del subsidio. Una vez el organismo esté al tanto de la situación, lo único que puede suceder, aunque no siempre, es que se paralice el subsidio o pensión el mes en el que se cobre la herencia.

Con toda la información a su disposición, el SEPE procede a dividir la herencia entre los 12 meses del año para ver si mensualmente se supera la barrera del 75% del SMI (1.080 euros), es decir, 810 euros al mes. Si no supera los 810 euros se sigue cobrando el subsidio con normalidad, mientras que si el resultado es superior a 810 euros se suspende el cobro del subsidio durante un mes y tras la suspensión temporal se reanuda el cobro normal. Por ejemplo, si un beneficiario del subsidio para mayores mayores de 52 años acepta un herencia valorada en 20.000 euros (que dividido entre 12 son 1.667 euros) se suspenderá el cobro de la prestación el mes que recibe la herencia, pero al mes siguiente la volverá a cobrar con normalidad.