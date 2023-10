Seguro de alquiler: este es el momento en el que debe contratarlo

Los seguros son aquellos contratos a través de los cuales una persona paga anualmente una cuantía y en caso de que se produzca una contingencia o daño, la entidad aseguradora se compromete a indemnizar a aquel que contrata esta póliza. Cuando se alquila una vivienda, el impago de las rentas es uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los propietarios, sobre todo desde que el precio del alquiler no encuentra techo. Ante este escenario, los caseros buscan inquilinos solventes para protegerse de esta problemática cada vez más en auge.

"Contratando un seguro de alquilerel propietario protege su inversión inmobiliaria, permitiéndole recibir la renta de forma asegurada mes a mes y cubrir su vivienda ante cualquier desperfecto que los inquilinos puedan ocasionar intencionalmente en el inmueble", explican desde el portal inmobiliario Fotocasa.

Pero, ¿cuándo se contrata este seguro? Para poder formalizar un seguro de impago es necesario que exista un contrato de alquiler, por lo que este suele contratarse cuando entra un nuevo inquilino.

El primer paso a la hora de contratar este seguro será buscar y comparar entre distintas compañías para saber qué precio, coberturas, garantías o servicios adicionales se adaptan más a nuestras necesidades. En este sentido, desde Grupo Mutua Propietarios recomiendan que se contraten este tipo de seguros en empresas inscritas en la Dirección General de Seguros (DGS). Después de seleccionar la aseguradora, esta indicará los requisitos para poder aceptar la solicitud, por lo que será necesario entregar la documentación que verifique la viabilidad y solvencia del inquilino. Finalmente, se deberá firmar el contrato y realizar los pagos correspondientes para que el propietario esté protegido.

¿Por qué contratar este seguro?

No obstante, no todos tienen muy claro si contratar este seguro o no. Por ello, desde Grupo Mutua Propietarios junto con Fotocasa comparten algunos de los motivos por los que optar por una de estas pólizas: