Soy autónomo: ¿tengo derecho a vacaciones pagadas?

Las vacaciones se han terminado para la gran mayoría de trabajadores en nuestro país, sin embargo, hay algunos que todavía están disfrutando de unos días de descanso antes de volver a la rutina del día a día.

Los trabajadores tienen derecho, como mínimo, a 30 días naturales de vacaciones anuales retribuidas, tal y como establece el Estatuto de Trabajadores. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que realizan de manera habitual una actividad por cuenta propia? ¿Los autónomos tienen derecho a vacaciones?

Los autónomos "no cuentan con ningún día de vacaciones garantizado", explican desde TaxScouts. No obstante, existe una excepción: los autónomos Trade. El trabajador autónomo económicamente dependiente es aquel que factura al menos el 75% de sus ingresos de un solo cliente o empresa. Este tipo de trabajador por cuenta propia tienen derecho a 18 días hábiles de vacaciones, tal y como establece la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Pese a que tengan derecho a vacaciones, el cliente o empresario no tiene la obligación de remunerar esos días.

¿Los autónomos tienen vacaciones pagadas?

"No existen vacaciones pagadas para los autónomos", asevera TaxScouts. Y es que si una persona trabaja por cuenta propia y coge días de vacaciones, esta no generará ingresos durante ese periodo de descanso. Pero, ¿qué son las vacaciones fiscales de los autónomos?

Las vacaciones fiscales o días de cortesía consisten en que, durante un máximo de 30 días, no se recibirán notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria. Estos deberán solicitarse con un mínimo de siete días naturales de antelación al comienzo del periodo que se desee. En la pestaña de notificaciones se deberá seleccionar "Solicitar días en los que no se emitirán notificaciones electrónicas" y aparecerá un calendario con todos los días disponibles.

"Si has seleccionado los días de cortesía de manera correcta podrás visualizar el recibo de presentación con todos los datos del trámite", explican.

Planificación de las vacaciones

A pesar de que los autónomos no tengan vacaciones pagadas, desde TaxScouts aseguran que descansar es "esencial", por lo que comparten una serie de consejos para aquellos que quieran disfrutar de unos días de desconexión: