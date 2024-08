El tenista Carlos Alcaraz y la cantante Aitana, los jefes soñados de los niños españoles

No hay persona en el mundo a la que no le hayan preguntado alguna vez "¿qué quieres ser de mayor?". Las respuestas, generación tras generación, suelen coincidir, aunque con el paso de los años el peso de los estereotipos de género ha ido disminuyendo, han nacido nuevas profesiones y los ídolos de los más pequeños han cambiado en función de los personajes públicos del momento. Por eso no es de extrañar que el tenista Carlos Alcaraz, que hace apenas un mes conquistó su cuarto Grand Slam tras sumar su segundo título consecutivo de Wimbledon, y la cantante y compositora Aitana, conocida a raíz del talent show Operación Triunfo y hoy en día una de las artistas españolas más escuchadas, sean los jefes soñados por los niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años, según la XVIII Encuesta "Qué quieres ser de mayor" de Grupo Adecco.

En concreto, ellas prefieren como jefa a Aitana, elegida por el 10,6% de las chicas consultadas (un año atrás preferían estar a las órdenes de su mejor amiga). En segundo lugar, quieren trabajar para la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas (8,9%), a las órdenes de su madre (7,3%), tener como jefa a la cantante Rosalía (6,1%) y en quinto lugar eligen a un amigo o amiga (5,6%). El top 10 lo completan algunas nuevas referentes para las jóvenes españolas: su actual profesora (5%), la princesa Leonor que salta a la lista con el 3,9% de los votos de las niñas, a su padre (2,8%), la astronauta Sara García y cerrando el listado la Reina doña Letizia (2,2%). Desaparecen de estas primeras posiciones artistas como Karol G o la cantante argentina Tini, algunos familiares y la idea de ser ellas mismas sus jefas.

Para ellos, el jefe ideal es el vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, Carlos Alcaraz (8,4%), que entra directo a la primera posición. Tras él, los niños preferirían ponerse a las órdenes de un amigo o amiga (7,8%), seguido por la opción de tener como jefe al streamer Ibai Llanos (7,1%), nuevo también en este ranking, trabajar para el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti (6,5%) o para alguno de sus progenitores, ya sea su madre o su padre (ambos con un 5,8% de los votos). Leo Messi (3,2%), el cantante Saiko (2,6%), ser sus propios jefes (2,6%) y la futbolista Alexia Putellas (1,9%) cierran el top 10 de los niños. Este año salen de la lista de jefes más votados figuras populares como Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr. o el dueño de X, Elon Musk.

¿A qué quieren dedicarse de mayores?

Los roles de género siguen vigentes, pero ahora las niñas también sueñan con ser futbolistas. Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba hace 18 años, allá por el 2004. No obstante, las elecciones de niños y niñas de entre 4 y 16 años también se han visto influidas por ciertas tendencias, como el auge de los influencers, streamers o youtubers y la mayor popularidad del fútbol entre ellas, después de que la selección española femenina ganase el mundial el año pasado.

Con todo ello, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 17,9% de las encuestadas (aunque pierde más de dos puntos interanuales). Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas son futbolista (12,8%) que sube cinco puestos, veterinaria (cae una posición) con el 12,3% de los votos, cantante (sube dos plazas) con el 8,4% y doctora, que con su 7,3% cierra el top 5 tras perder una posición (aunque dobla porcentaje de respuestas). Completan las primeras posiciones profesiones como psicóloga (se cuela directa a la sexta posición), bailarina, astronauta (se estrena también en el top 10), cocinera e influencer (que el año pasado había perdido fuerza).

Por su parte, los chicos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta el 23% (cae más de 12 puntos porcentuales sobre el porcentaje de la anterior encuesta), seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 11,5% (que repite posición) y de la de youtuber (5,4%) que vuelve al top 3 en 2024. Cuarta se sitúa en esta edición la de informático, que consigue un 4,7% de los votos masculinos (avanza una plaza) y, con un doble empate, se quedan este año bombero y médico, con el 4,1% de los jóvenes queriendo dedicarse a ello, respectivamente. Cocineros, pilotos, streamers o tiktokers completan el top 10 que dejan fuera a otras profesiones como profesores, científicos, ingenieros, músicos, jugadores de baloncesto y mecánicos.

También los hay que eligen profesiones más pintorescas como médico de cerebros, saltadora de barra, creador de contenidos, ingeniero de drones, chef de Estrella Michelín, ascensorista, diseñadora de ropa para cantantes famosas, jotero, ser jefe o incluso hay quien quiere ser inspector de trabajo.

Profesiones favoritas de niñas y niños Adecco

Sobre la posibilidad de emprender, seis de de cada 10 niños y niñas sí contemplan la opción de abrir su propio negocio en un futuro (ellas en mayor medida que ellos: 63,1% vs 56,8%). El tipo de empresa varía según a quién preguntes. Ellas quieren abrir empresas de moda (tiendas, centros de diseño…), así elegido por el 12,4%, clínicas veterinarias (9,7%), gabinetes de psicología (4,4%), centros educativos (4,4%) y tiendas de deporte (4,4%). Ellos se decantan en cambio por empresas vinculadas con el mundo del deporte (17,9%), abrir un canal de Youtube o de Twitch (6%), un restaurante (3,6%), negocios vinculados al motor (2,4%) y empresas de drones (2,4%). En el caso de acabar siendo trabajadores asalariados, tener un buen sueldo y poder teletrabajar, trabajar sólo cuatro días o sólo por las mañanas, son algunas de las condiciones mejor valoradas.

Las profesiones del futuro serán tecnológicas

En esta edición la tecnología y los robots tienen un peso muy marcado en la encuesta. Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el fututo, el 48% de las niñas y el 69,6% de los niños estarían encantados de tener como compañeros de trabajo a algún robot. Esto repercutirá en las profesiones del futuro, que serán mayoritariamente tecnológicas, según la mayoría de los menores encuestados.

Un 31,5% apuesta por profesiones futuristas y distópicas entre las que destacan cuidadores de robots, conductores de coches voladores, policías virtuales o fabricantes de personas artificiales. Otro 17,1% cree que las profesiones del futuro estarán relacionadas con la tecnología actual (internet, IA, programación, etc.) y otro 6,4% piensa que estarán vinculadas con el espacio: limpiadores de la Luna, probador de naves espaciales, exploradores de nuevos planetas, arquitectos para construir casas en otros planetas, visitadores de planetas o intérpretes de extraterrestres.

Jubilados a los 50 años: el sueño de uno de cada cinco niños

Pero no todo va a ser trabajar. Los niños y niñas también piensan en cómo será su jubilación y la mayoría tienen claro una cosa: quieren que comience los antes posible, pese a los esfuerzos del Gobierno por popularizar la jubilación demorada para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En concreto, el 31,5% de los menores españoles quieren jubilarse en algún año entre los 60 y los 69 años y la segunda franja de edad más deseada para retirarse es la década de los 50 a los 59 años (18,7%).

Llego el momento del retiro profesional, ambos sexos eligen viajar como el mejor plan para sus años de jubilación, así votado por el 21,6% de ellos y el 18,4% de ellas. Pero a partir de aquí, cambia el orden de sus prioridades, en muchos casos condicionado por los estereotipos de género. Para las chicas, todas las siguientes opciones inmediatas pasan por dedicarle tiempo a la familia y a la casa: pasar tiempo con la familia (15,1%), cuidar de los nietos (6,7%), cuidar de otros familiares (3,9%) y dedicarse a las tareas del hogar (3,4%). Los chicos eligen como segunda posibilidad prioritaria también estar con la familia (6,1%), seguida por ser entrenador de fútbol (4,7%), vivir la vida (4,1%) y dedicarse a cuidar a los nietos (2%).

La noticia más importante del año según los niños: el conflicto en Gaza

Aunque 1 de cada 10 menores no sabe qué contestar porque dice no ver las noticias, para el 12,8% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) el conflicto en Gaza es la noticia más importante de los últimos tiempos. A mucha distancia (4,9%), le sigue el concierto que la cantante Taylor Swift dio en el Santiago Bernabéu hace un par de meses y el terrible incendio acaecido en febrero en el barrio valenciano de Campanar que dejó diez fallecidos ocupa el tercer lugar (4,6%).