Las ventas de coches subieron un 16,7% el año pasado, pero están aún un 30% por debajo de antes de la pandemia

El cierre de diciembre ha dejado un número final de matriculaciones de automóviles nuevos en España durante el año pasado de 949.359 vehículos, lo que supone un incremento del 16,7% respecto a las registradas en el ejercicio de 2022. Pero estamos aún unas 300.000 unidades por debajo de lo que debe ser el mercado habitual español de automóviles, que tradicionalmente se situaba en el entorno de 1,25 millones de vehículos.

De todas formas, este dato de incremento es positivo teniendo en cuenta que la financiación sigue elevada y que la inflación todavía no se ha controlado a los niveles que tenía antes de la escalada de conflictos bélicos a nivel internacional. Todos los canales muestran datos positivos ya que las ventas a particulares han cerrado el año con 419.528 entregas y un alza del 14,5% y continúa siendo el canal que más peso tiene en el mercado y además es el más rentable. También está muy fuerte el canal de empresas, que cierra con 393.815 unidades y una subida anual del 13,1%. Finalmente, una vez superada la crisis turística de los años de pandemia, las alquiladoras dispararon sus compras el año pasado un 37,5% hasta las 98.887 unidades.

Para los fabricantes, tras el cierre en positivo del pasado año, el objetivo se fija en superar en este 2024 la barrera del millón de turismos vendidos. Para ello indican que hay que seguir impulsando medidas que incentiven al ciudadano para poder avanzar en los compromisos de la descarbonización, a través de la renovación del parque y la progresiva entrada de vehículos de cero y bajas emisiones. Indican que ahora es el momento de comprar un coche nuevo, sobre todo eléctricos o híbridos enchufables ya que el Plan MOVES, prorrogado hasta julio, dispone todavía de fondos, además de la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la compra de estos vehículos. Pero solicitan que el pago de las ayudas se realicen en el momento de la compra y que puedan incorporarse a las mismas algunos VO.

Aunque reconocen que el año 2023 ha sido mejor de lo esperado, indican que el sector se está recuperando mucho más lento de lo que lo han hecho otros sectores productivos como puede ser el turismo. Se ha mejorado el aprovisionamiento de vehículos, ya hay vehículos en el mercado, lo que ha generado demanda añadida. No obstante, el contexto económico -con el incremento de los tipos de interés y del precio del dinero- ha desmovilizado a muchas familias que no pudieron cambiar su vehículo el año pasado. Además en España no hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad. Por un lado, los vehículos electrificados solamente han supuesto el 12% del total de las matriculaciones, muy lejos de la media europea, que se sitúa alrededor del 20%. Por otro lado, ha seguido empeorando la edad media del parque automovilístico.

Toyota y Sandero, la marca y el modelo más vendidos

En el cómputo del año, Toyota ha sido la marca más vendida en España, con un total de 79.883 unidades, muy por delante de sus perseguidores, que han sido Kia (66.245), Volkswagen (63.871), Hyundai (58.874), Seat (58.586), Peugeot (58.488) y Renault (56.176). La marca más vendida entre la clase “premium” ha sido Mercedes, en novena posición y con 42.972 matriculaciones.

Por lo que respecta a los modelos, el Dacia Sandero se ha alzado finalmente con la primera posición y 27.951 unidades, por delante del Seat Atrona, primer SUV del mercado con 21.639 coches, que supera al Toyota Corolla (19.845) y al MG ZS con fue el más vendido en diciembre y totaliza 19.818. Los siguientes en la lista son el Peugeot 2008 (19.433), Hyundai Tucson (19.097), Toyota C-HR (18.478) y Kia Sportage (18.359).

En el conjunto del año, los vehículos de fuentes de energía alternativas, es decir, eléctricos, híbridos enchufables, GLP y otros llegan a suponer el 46,7% del total de las matriculaciones, por delante de la gasolina, que llega al 40,8% mientras que el diésel se ha quedado reducido al 12,5% de las ventas.