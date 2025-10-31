El árbol que debes podar en invierno para una primavera más sana

Mientras que el verano exige un ritmo frenético de riego, cosecha y control de plagas, el invierno parece ofrecer un respiro al jardinero. Sin embargo, esta calma aparente puede ser engañosa. Aunque el trabajo se reduce, algunas tareas invernales resultan tan importantes como las de verano para asegurar la salud y el equilibrio del jardín.

Cuando las flores y hortalizas descansa, es momento de pensar en lo árboles. En particular en los membrillos (Cydonia oblinga) tener este árbol se aconseja aprovechar el invierno para una labor clave, la poda. Este árbol apreciado por su floración primaveral y sus frutos aromáticos, necesita un pequeño cuidado anual para mantener su vigor. Y no hay mejor momento que el invierno.

Por qué el invierno es el momento perfecto para podar el membrillo

A diferencia de otras especies frutales que se podan en verano para favorecer la fructificación, el membrillo responde mejor a una poda invernal. En esta época, el árbol se encuentra inactivo y no desperdicia energía en sanar cortes o producir brotes nuevos, lo que permite una intervención más segura y efectiva.

Además, sin el follaje que lo cubre durante el resto del año, el esqueleto del árbol se queda descubierto, facilitando la evaluación de su estructura. Esto permite identificar con claridad las ramas viejas, enfermas o mal orientadas. Si se poda en otro momento, el riesgo de debilitarlo o afectar a su capacidad de florecer es mucho mayor.

Árbol del membrillo La Razón

La técnica: la regla de las tres D

Podar tu propio árbol no es complicado si sigues una norma sencilla. La regla de las tres D. Empieza eliminando las ramas muertas, dañadas o enfermas. Este paso, aunque no cambie mucho la forma del árbol, mejora de inmediato su salud general.

Después, elimina las ramas que se cruzan o crecen hacia el interior del árbol. Esto mejorará la circulación del aire y la entrada de la luz, reduciendo el riesgo de hongos y enfermedades. Con estas pequeñas correcciones, el membrillo quedará listo para rebrotar con más fuerza cuando llegue la primavera.

Un inverno de poda trae una primavera más fuerte

Podar en invierno no solo mantiene el árbol bajo control, sino que lo prepara para una floración más intensa y saludable. Unas pocas horas de trabajo durante la estación más fría del años pueden traducirse en ramas más vigorosas, una estructura más equilibrada y frutos de mejor calidad para cuando vuelva el buen tiempo.

Así, aunque el inverno parezca una época tranquila para el jardín, en realidad es el momento en que sientan las bases de la próxima temporada.