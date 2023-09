Snapchat presenta Dream, la nueva función de IA para crear selfies

Las redes sociales forman una parte muy activa de nuestro día a día. Son muchas y muy variadas las utilidades que le damos. Las empleamos para estar a la última de todo cuanto sucede a nuestro alrededor, para divulgar que hacemos y donde estamos, o para mantener una red de amistades y conocidos. Sin embargo también sirven para ofrecer una imagen de nosotros mismos, real o no, esto ya depende de cada usuario.

Los avances en tecnología continúan dando grandes zarpazos y más en concreto el desarrollo de la IA, que parece haber llegado definitivamente para hacernos la vida un poco más sencilla y amena. La IA en este caso se ofrece como una herramienta útil para cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, y esto es lo que parece que consigue Dream, el nuevo lanzamiento de Snapchat.

Snapchat que ya apareció en escena años atrás con sus increíbles filtros y que revolucionó el mercado de las redes sociales, llega ahora con una nueva función para ofrecer nuevas experiencias, el poder hacer selfies con IA generativa.

La empresa de mensajería estadounidense siempre se ha mostrado proclive a crear entretenimiento, así en palabras de su vicepresidente, Jack Brody, afirmó que “siempre nos hemos acercado a la creación de valor para la comunidad de Snapchat haciendo cosas que sean divertidas, y que a veces sean un poco tontas y un poco raras”. Brody declaró así que creían realmente que Dream encajaba con su pensamiento y su forma de actuar.

Este es el funcionamiento de Dream

Los selfies es otra de las cosas que cada más están insertos en nuestras vidas. Una foto a uno mismo para enseñar donde estamos, una foto para mostrar nuestra mejor versión… Pero, ¿cuánto de real hay en ellas? Los selfies que se muestran en las diferentes aplicaciones sociales están cargados de efectos y ediciones que nos hacen vernos mejor.

Snapchat se ha incorporado a esta tónica y ha presentado recientemente su función Dream, basada en IA y con la que los usuarios podrán hacerse selfies con los que podrán cambiar su imagen de una forma muy sencilla. Tal y como explicó la propia plataforma, esta aplicación basada en IA generativa, con tecnología de código abierto, da la posibilidad de crear nuevas identidades.

Esta reciente herramienta aparece en la sección Memories de la propia app, en el carrete de cámara de la red social, bajo el nombre de Dream. Una vez se accede a esta funcionalidad la aplicación te pedirá diferentes fotografías del rostro desde diversos ángulos. Hecho esto, y de manera automática, Dream generará un total de ocho paquetes de fotos generadas con IA, gratis y con temáticas diferentes tales como superhéroes, fantasía o viajes entre otras tantas.

La aplicación ofrecerá de forma gratuita esta función la primera vez que la emplees, sin embargo Snapchat tiene intención de hacer negocio de su nueva funcionalidad, por lo que después de esa primera vez el usuario deberá pagar un dólar por cada paquete nuevo que quiera desbloquear.

Dream llega pero con limitaciones

Hemos de suponer que poco a poco Snapchat irá incorporando nuevas variantes a su recién estrenada herramienta, pero por el momento los usuarios están siendo testigos de las limitaciones que ofrece.

Entre estas podemos contar que Dream no permite subir fotografías de otras personas que no seamos nosotros mismos, o que no permite crear diseños y personalizados, sino que hay que emplear los que vienen de serie.

El éxito de una compañía

Desde que saliera al mercado allá por el año 2011 de la mano de Evan Spiegel, la empresa estadounidense no ha dejado de crecer y es que su aparición supuso un antes y un después para el entretenimiento aplicado a las redes sociales, una idea revolucionaria que hacía más agradable las experiencias con nuestros smartphone.

Esta herramienta novedosa es la última incorporación del servicio social alrededor de la IA. A primeros de año, la empresa estadounidense ofreció la herramienta My AI, un chatbot totalmente personalizable conversacional. En un principio, y como ocurre ahora con Dream, llegó con carácter de pago, pero desde el mes de abril la herramienta es gratuita para los usuarios de la aplicación.

Snapchat cuenta en la actualidad con más de 120 millones de usuarios activos todos los días, y una media de 750 usuarios al mes, algo que supone un aumento del 25% respecto a los 600 millones que tenía en 2021. Sin embargo pese a mantener un ritmo de crecimiento consolidado en el tiempo y sostenido, la red de mensajería puso en marcha el pasado año 2022 una estrategia para poder lograr reducir costos.

Esta reciente e innovadora herramienta de entretenimiento que llega para revolucionar los selfies, está ya disponible en Australia y en Nueva Zelanda, pero se espera que en las próximas semanas llegue para el resto de usuarios que la app tiene repartidos por el mundo.