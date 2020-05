Moncloa presiona al PP: “Estado de alarma o caos”

El Gobierno ha utilizado hoy la rueda de prensa ministerial en Moncloa para redoblar la presión sobre el líder del PP, Pablo Casado, que tras una hora de conversación telefónica con el presidente Pedro Sánchez esta mañana sigue manteniendo que no va a apoyar la prórroga del estado de alarma el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesita los votos del PP para mantener la situación de excepcionalidad en el país en la lucha contra el coronavirus y ver comprometida su aprobación ha llevado al Gabinete a hacer uso de un lenguaje apocalíptico. “El presidente del Gobierno le ha advertido al líder del PP que si persiste en esta actitud puede llevar a un caos sanitario y económico”, ha desvelado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El Ejecutivo se ve obligado a buscar el apoyo de otros grupos para sacar adelante la prórroga, aunque desde el PP no aclaran si esa negativa a apoyar el estado de alarma podría acabar concretándose en una abstención. “No creo que vayan de farol”, ha señalado el ministro, cuestionado por si finalmente los populares facilitarían la prórroga. “Entonces sí sería grave que alguien se plantee asumir esta situación como una jugada política”. Ábalos incluso ha llegado a asimilar esa abstención a un voto negativo: “¿Se puede abstener el PP? No. Se puede abstener alguien que no esté comprometido con la gobernanza”.

Desde Moncloa creen que podrán sacar adelante el decreto, que mañana aprobará el Consejo de Ministros, pero critican que un partido de gobierno como es el PP se inhiba de su “corresponsabilidad” y se coloque junto a partidos como Vox que “solo predican el fin”. “No es legítimo acorralar a un Gobierno para que sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias”, ha criticado Ábalos. En el Ejecutivo se recuerda como el PSOE fue leal con Mariano Rajoy cuando se puso en tela de juicio la integridad territorial y se aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña con su apoyo.

En concreto, el ministro de Transportes ha sostenido que sin estado de alarma, no existiría “el marco jurídico” que permite mantener la excepcionalidad y que, por tanto, todos los ciudadanos tendrían que incorporarse a su actividad, no se podrían gestionar las ayudas o ERTEs que se han puesto en marcha ni mantener la limitación al derecho a la libre movilidad de los españoles. “Si tienen una alternativa mejor que la expongan, pero no hay alternativa más allá del caos y el desorden”, ha señalado Ábalos.

Desde el Gobierno se defiende que no se espera “un acatamiento ni un cheque en blanco” porque el estado de alarma no entra dentro del programa de gobierno ni de la ideología del Ejecutivo. “Es un apoyo a España, no al Gobierno ni a los partidos del Gobierno, es una medida en beneficio de España”, ha señalado el ministro para apuntar que ha sido un instrumento “eficaz” y que “si la emergencia sanitaria sigue, no hay motivo para no mantenerlo”.