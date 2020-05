Casado no apoyará el estado de alarma si Sánchez sigue con el “chantaje”

El líder del PP, Pablo Casado ha asegurado que no apoyará el estado de alarma del Gobierno si sigue con el “chantaje” y si no lo desvincula del plan de ayudas económicas que ha anunciado Pedro Sánchez. En una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, ha asegurado que el estado de alarma tenía sentido cuando las UCI iban a colapsar, pero ahora, muchas de las leyes de desescalada se pueden aplicar con leyes que ya están en vigor como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 o la propia Ley de Salud Pública. Sin embargo, por “respeto a Sánchez” dijo el líder del PP que no iba a anunciar aún su posición definitiva hasta que les transmita cuál es la posición del Ejecutivo. Eso sí, dejó claro que la “unilateralidad para ser tan incompetente no puede buscar complicidad con la oposición”.

Casado ve “inmoral” que el Ejecutivo vincule el decreto de ayudas económicas al del estado de alarma y querer dar esa batalla a costa de cuatro millones de personas" por lo que ha pedido que el Gobierno que deje de tener como “rehenes” a los parados con el argumento de que si no se aprueba, los parados no pueden recibir sus prestaciones. “No es cierto decir que sin estado de alarma los afectados por ERTE no cobrarían sus prestaciones”.

“Desescalada”

Los populares recuerdan que, estamos ahora en la “desescalada" y en lo que el Gobierno llama una “nueva normalidad” por lo que no entiende que haya que seguir restringiendo con ese “no hay plan B” que consideró de “insulto” ya que todo presidente tiene que tener un plan “A, B, C, D, E”. "Parece poco compatible que diga que se puede tomar un vermú” y a la vez que haya “medidas de restricción a la libertad”. A lo que los populares se oponen es a que Sánchez siga “utilizando” los reales decretos del estado de alarma para aprobar cosas que nada tienen que ver como ha hecho en los últimos donde, entre otras cosas, introdujo la inclusión del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión del CNI.

Dijo que el presidente del Gobierno ha perdido el respeto a los españoles intentando que haya una suerte de “síndrome de Estocolmo por el cual deben agradecerle salir una hora, y a los representantes democráticos, pretendiendo hacernos rehenes en el Congreso”.

Además, el líder del PP insiste en que lo que tiene que hacer es proveer de material de protección a los trabajadores y hacerles test y tener un mapa serológico, pero la economía no Casado empieza a sospechar por qué no hace test y recuerda que hay empresas que quieren hacerlo o ayuntamientos y el Gobierno no les deja. “¿Es que no quieren saber cuántos hay contagiados?” y destaca que no se puede tener a toda España confinada. “No vamos a tolerar que tome a los más vulnerables por rehenes”.

Casado ha indicado que Sánchez ahora trata de buscar también un “chivo expiatorio” con la UE por lo que los populares piden “transparencia y rigor” si el Ejecutivo quiere su apoyo.