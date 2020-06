El primer regidor del mundo con ELA: Juanra, el alcalde de la ilusión

Hablar con Juanra es abrir un libro de sentencias. «No tengo límites». «Yo ya debería estar muerto». «El futuro no existe». «Cualquier plan que me haga feliz, no me lo pierdo». «No tenemos nada». «Disfruto cada día hasta el último minuto y el último segundo». «La ELA, como por arte de magia, me ha sacado una versión de mí mismo que ni conocía»... Y así podría seguir hasta llenar un capítulo entero de citas que deja este hombre, Juan Ramón Amores García, natural de La Roda, Albacete, que a sus cuarenta y tres años, ha alcanzado la alcaldía de su pueblo y una cosa mucho más importante, perderle el miedo a la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, cuyo día mundial se celebra hoy.

«Fue como una losa, el palo más grande de mi vida». Así recuerda Amores el 13 de noviembre de 2015, el día que le cambió la vida, cuando un médico se sentó frente a él para decirle que tenía ELA. «Yo no sabía ni lo que era eso y me dijeron que había cuatro mil personas como yo en España y que me quedaban tres años de vida. Salí de la consulta, me senté en un banco, casi vomito, llamo a mi mujer y mi hermano y les digo que junten a toda la familia. Entonces, tomé la decisión más importante de mi vida. Llegué a casa, me puse una corbata y una americana, y me fui al acto que tenía programado entonces como director general de deportes de Castilla-La Mancha. Al día siguiente, hice lo mismo con el club de natación de Torrijos. Si yo no hubiera hecho eso, si me hubiese quedado en casa, no habría vuelto a salir. El recuerdo que tengo de aquel día es el de mi hijo Iván, de casi dos años entonces, durmiendo sobre mi tripa en el sofá. Estos días lo recuerdo y me emociono».

Seguir a Juanra no es fácil, porque la dificultad de sus movimientos la suple con la pasión y energía con que salen las palabras de su boca a borbotones. «Yo ya debería estar muerto y, sin embargo, decidí vivir la vida, aprovechar cada instante. Hablé con Mónica, mi mujer, y pensamos tener otro hijo para que Iván no estuviera solo. Y llegó Jimena. Ellos saben que su padre no corre como los demás y anda más despacio que el resto, pero saben que siempre está ahí y que tienen papi, que es lo importante». Estos días, con la noticia de Unzúe, ha revivido aquellos primeros momentos y ya se ha marcado como reto y objetivo conocerlo personalmente, para apoyarlo y darle todos los ánimos del mundo. «Que viva, que no se olvide de vivir, que es lo más importante. Si un plan llega a mi vida y pienso que me va a hacer feliz, lo hago. Somos cuatro mil enfermos de ELA en España y vamos a tener un gran entrenador, el mejor».

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad degenerativa que a día de hoy sigue sin tener cura. «Te va matando las manos, te va matando las piernas». Pero para Juanra, como le gusta que lo llamen, no hay límites. Docente de profesión y vocación, se enroló en la política de joven como concejal, aunque su gran pasión ha sido el deporte y por eso se metió de lleno en el proyecto que el presidente autonómico Emiliano García-Page le ofreció hace ahora cinco años.

Pese al diagnóstico hecho a los pocos meses de asumir la dire-cción general de deportes, siguió adelante. Y, como para él no hay límites, se puso el más difícil todavía hace año y medio, presentándose a las elecciones de su pueblo. Ganó por mayoría absoluta después de treinta y dos años de gobernanza del Partido Popular en La Roda. Y hoy es el único alcalde del mundo con ELA.

La Roda es universalmente conocida por sus miguelitos, un dulce exclusivo del pueblo. Ahora también lo es por su alcalde, que lo único que espera es que sus vecinos lo recuerden como un hombre bueno. El día que le dieron la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, se colocó una nariz de payaso en el discurso. Y su pueblo se puso en pie. Ese día nació la leyenda de Juanra, el alcalde de la ilusión.