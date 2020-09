La “imposibilidad” de que declare Corinna obliga a suspender el juicio a Villarejo por calumnias al ex director del CNI

El ex comisario José Manuel Villarejo no se sentará finalmente mañana en el banquillo acusado de calumnias al ex director del CNI Félix Sanz Roldán. La “imposibilidad” de que la ex amiga del Rey emérito Corinna Larsen declare por videoconferencia ha obligado a suspender la vista oral, según ha acordado el titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, Jesús de Jesús Sánchez, en una providencia.

Y es que el juez de enlace en el Reino Unido ha comunicado al magistrado que no es posible que Corinna Zu Sayz-Wittgenstein declare como testigo por videoconferencia desde la embajada de España en Londres. Además, añade en la resolución, “no habiendo recibido respuesta del Tribunal de Westminster respecto de la posibilidad de reconsiderar la decisión de suspender la práctica de la videoconferencia”, acuerda suspender esta testifical y, también, la vista oral que debía comenzar mañana a las diez, “poniéndose en conocimiento de las partes y testigos citados”. Por ahora, el magistrado no ha señalado una nueva fecha para que se celebre el juicio.

Villarejo -en prisión provisional por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017- se enfrenta a una posible condena de dos años de cárcel por supuestas calumnias a Sanz Roldán por afirmar -en una entrevista en el programa de La Sexta “Salvados” emitido el 25 de junio de 2017- que el ex director del CNI amenazó a la consultora de nacionalidad danesa, un acusación que provocó que Sanz Roldán le denunciara por calumnias.

La defensa de Villarejo, que ejerce el letrado Antonio Cabrera, esgrime las grabaciones de las conversaciones que mantuvo el comisario en 2015 con Corinna Larsen, que según él acreditan que la ex amiga de Don Juan Carlos le confesó esas supuestas amenazas por parte de Sanz Roldán.

El letrado también ha aportado un acta notarial de Corinna Larsen de abril del pasado año en la que sostiene que las afirmaciones de Villarejo “son verdaderas” y denuncia una “larga campaña contra mí realizada por el general Roldán”, que segén ella la habría amenazado, en una reunión mantenida en un hotel de Londres el 5 de mayo de 2012, asegurándole que “no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos” salvo que siguiera sus “instrucciones”, entre ellas que “no hablara con los medios”.

Según su versión, se reunió con Villarejo en junio de 2015 en Londres y le contó “la historia de las amenazas del general Roldán” sin saber que la conversación “estaba siendo grabada de forma secreta sin que yo lo supiera”.