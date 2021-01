Nuevo fichaje del PP en busca de ampliar su caladero de votos y de pescar en el electorado de Ciudadanos de cara a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Los populares han incorporado a las listas electorales a tres miembros de la formación de Manuel Valls (Barcelona pel Canvi). En concreto, el PP ha sumado a la número dos de Valls, Eva Parera, que también es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. También ha incorporado a Albert Guivernau -presidente de la entidad constitucionalista Club Tocqueville- y a Carlos Rivadulla -que lidera la entidad Empresaris de Catalunya-.

Estas tres incorporaciones se unen al fichaje de Lorena Roldán, que se dio de baja de Ciudadanos para unirse al proyecto del PP que lidera Alejandro Fernández. Roldán irá de número dos, mientras que Parera irá de tres por Barcelona. Barcelona pel Canvi se constituyó en 2019 para concurrir a las elecciones municipales en Barcelona junto a Ciudadanos, aunque luego rompieron de inmediato el pacto y se dividieron en dos grupos en el Ayuntamiento.

Con estos movimientos, Alejandro Fernández ha explicado que pretende dar impulso a la reconstrucción y reunificación del centroderecha constitucionalista en torno al PP en Cataluña y en el resto de España. “Hay un espacio político que, en su momento, aglutinó el PP y se rompió en Cataluña, se dividió. Tuvo después eco en el resto de España y se va a reunificar desde Cataluña. Esa idea es la que esta moviendo nuestro proyecto político, ser capaces de integrar y sumar”, ha expuesto en el acto de presentación de Parera.

Parera ha agradecido la “valentía” de abrir al PP para integrar a otras formaciones políticas y ha argumentado que ha tomado la decisión de concurrir junto a los populares porque “solo” le mueve la idea de “sumar” frente al “populismo” y la gente “que excluye”. “Es lo que también me movió a sumarme al proyecto de Valls”, ha afirmado. Parera se ha mostrado muy crítica con la evolución de Convergència i Unió, espacio en el que empezó su trayectoria política.

“Lo que he vivido allí es muy difícil, muy duro a nivel personal. Llega un momento en que todo se radicaliza y te dicen que o te pones un lazo amarillo o eres una mala catalana. Cuando digo que no me pongo un lazo amarillo porque nunca he sido independentista ni seré nunca independentista te ponen etiquetas. Mala catalana es el adjetivo más suave que te dedican”, ha afirmado y ha reprochado que se haya entregado Cataluña a las manos de la CUP. “Yo había estado en un entorno que era el catalanismo, que era la moderación, el pacto, el centro, la lealtad institucionalidad. De repente, las personas que eran mis compañeros deciden que el país se tiene que poner en manos de la CUP y eso, para mí, es un despropósito, que aún ahora intento asimilar”, ha agregado.

Barcelona pel Canvi, que ha renunciado como organización a concurrir a las elecciones catalanas, ha emitido un comunicado en el que da libertad a sus miembros para participar a título individual en “candidaturas constitucionalistas”. En un comunicado, la formación explica que no se presentará ni en solitario ni en coalición con otras fuerzas a estas elecciones y pide a la ciudadanía una participación masiva e implicación en la campaña.

Alerta de que “un gobierno independentista significaría un desastre social, político y económico”, y sostiene que “el constitucionalismo debe evitar una nueva mayoría parlamentaria de los independentistas” y “movilizarse en favor de aquellas opciones electorales que garanticen un gobierno sin partidos independentistas”.