El líder del PP, Pablo Casado, ha visitado hoy junto con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 para conocer el dispositivo puesto en marcha para paliar los efectos del temporal “Filomena”. Desde allí ha reclamado la “unidad de acción” ante las catástrofes, sin colores políticos ni “logotipos” entre las administraciones. “Estamos todos al servicio de nuestros vecinos”. En esta línea destacó que los españoles lo que quieren es “que estemos todos a una. Todos hemos puesto lo mejor que hemos podido. Esta es la España que todos queremos”, incidió.

Casado asegura que el Grupo Popular presentará iniciativas legislativas para apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos que reclamen al Gobierno la declaración de zona catastrófica. “Esta situación no solo requiere de ayudas directas sino también de beneficios fiscales y líneas de ayuda a comerciantes, vecinos y el tejido productivo”. Casado insiste en esta petición que hizo el alcalde Martínez Almeida a pesar de que el ministro del Interior, Grande Marlaska se anticipara a decir que no la declararían antes incluso de que se hubiera presentado. A pesar de que Moncloa rebajara un día después el tono, la declaración de zona catástrófica no es algo que esté en los planes del Gobierno, pues entienden que se trata de daños «reversibles»

También ha elogiado la labor “muy acertada” de Díaz Ayuso en la gestión de esta crisis que ha llevado con “transparencia, cercanía y eficacia”. Defendió que la comunidad de Madrid ha sido un ejemplo en la gestión de la pandemia y también lo será en la gestión de la borrasca que se ha cebado con Madrid”, subrayó el líder del PP.

También destacó la labor realizada por la Administración General del Estado, personificándolo en la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha agradecido la actuación realizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

“Ante catástrofes tenemos que estar unidos. Pedimos una unidad de acción, en la que no hay colores políticos ni siquiera logotipos de administraciones. Estamos todos al servicio de nuestros vecinos y al servicio de los españoles”, ha declarado Casado, que ha visitado con Ayuso la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 para conocer el dispositivo puesto en marcha para paliar los efectos de la borrasca Filomena en la región.

Casado ha afirmado que Ayuso ha tenido “una gestión de esta crisis muy acertada, con transparencia, cercanía y eficacia” y ha subrayado que ya el 4 de diciembre mandó una primera carta a los ayuntamientos de la región “pidiendo que hicieran acopio de sal en previsión de lo que ha pasado mes y medio después”.

Tras poner en valor la coordinación de los efectivos de Seguridad, Casado ha destacado la actuación de los presidentes y alcaldes de zonas afectadas por el temporal porque “todos han dado lo mejor de sí mismos”. “Y también la Administración General del Estado. Y lo voy a ejemplificar en el Ejército y la ministra de Defensa”, ha apostillado, tras agradecer la actuación de la UME para despejar los accesos y puntos críticos.