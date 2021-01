Críticas a Iglesias desde el PSOE hasta Vox por comparar a Puigdemont con los exiliados franquistas: “Ha perdido el juicio”

Las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparando al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con los exiliados durante el franquismo ha levantado las críticas tanto de la oposición como desde el seno del PSOE y de los propios votantes morados.

Ver también España .Iglesias compara a Puigdemont con los exiliados franquistas

El también líder de Unidas Podemos aseguró que “sí”, cuando el presentador de Salvados le preguntaba si se podía comparar al expresidente catalán con los republicanos que se exiliaron durante el franquismo. A juicio del vicepresidente esta comparación se cumple porque Puigdemont “de alguna manera, se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas”.

Esta mañana, sin embargo, desde el partido han salido a matizar las palabras del vicepresidente, asegurando que comparó pero no equiparó el “exilio” del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont con el de las víctimas del franquismo.

“Esto no lo dice Pablo Iglesias, hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos, planteamientos que no compartimos, es un exiliado”, ha defendido la portavoz del partido, Isa Serra, en rueda de prensa. En su opinión se alude a contextos históricos políticos “diferentes” y comparar no es igual a equiparar. “Comparar dos cosas no quiere decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo”.

Ante las afirmaciones del vicepresidente, son varios los dirigentes de diferente signo político los que han cargado contra sus palabras. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que ha asegurado que sus palabras son “absolutamente inadecuadas”. En una entrevista en la Cope, dijo que, aunque a Iglesias “le cueste reconocerlo” se habrá dado cuenta de que esa comparación es “injusta”.

El diputado del PSOE, Odon Elorza, ha calificado de “desafortunado” que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya comparado la situación del expresidente del Govern Carles Puigdemont, huido de la Justicia, con la de los exiliados republicanos durante la dictadura franquista. El diputado vasco ha querido dejar clara sus diferencias en este asunto con el vicepresidente escribiendo en sus redes que “discrepo absolutamente con esta afirmación, en mi opinión, tan desafortunada de Iglesias”, ha añadido.

Discrepo absolutamente con esta afirmación -en mi opinión-

tan desafortunada de Iglesias.



“Pablo Iglesias compara a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo” https://t.co/vQNTMfHPE7 vía @eldiarioes — Odón Elorza (@odonelorza2011) January 18, 2021

Las críticas han llegado también desde el PSC, donde la portavoz del partido, Eva Granados, ha censurado que comparar a un “huido de la justicia”, en referencia a Puigdemont, con las miles de personas que tuvieron que marchar de España con el franquismo es “banalizar el exilio y el sufrimiento” de esas personas.

Desde el PP ha reaccionado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha acusado a los socialistas de “no mover ni un dedo para corregirle, ni mucho menos echar del Gobierno a este auténtico Caballo de Troya que pretende destruir nuestra democracia y ya ni disimula...”.

La Vicesecretaria Nacional de Organización de los populares, Ana Beltrán, también ha cargado contra Iglesias por asegurar que el indulto a los líderes del procés es “insuficiente”. “¿Que el indulto es insuficiente?”, se pregunta. “No vales para estar en el Gobierno y menos para defender la Constitución que nos une a todos. ¡Si un vicepresidente no sabe defender nuestras instituciones, ahí tiene la puerta!”, se contesta.

¿Que el indulto es insuficiente? No vales para estar en el Gobierno y menos para defender la Constitución que nos une a todos. ¡Si un vicepresidente no sabe defender nuestras instituciones, ahí tiene la puerta! pic.twitter.com/ZOTJGVPN4J — Ana Beltrán (@abeltran_ana) January 18, 2021

Diversas voces del PSOE se hacen hoy los escandalizados tras oír esto, pero no moverán ni un dedo para corregirle y mucho menos echar del Gobierno a este auténtico Caballo de Troya que pretende destruir nuestra democracia y ya ni disimula... https://t.co/5kEDSv69f9 — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) January 18, 2021

El partido que lidera Santiago Abascal considera que las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias constata que “Iglesias, con toda la seguridad ha perdido el juicio”. El vicepresidente de acción política, Jorge Buxadé indicó en rueda de prensa que el vicepresidente del Gobierno “juicio político no ha tenido nunca, pero ahora ha perdido también el juicio moral” y por ello, subrayó “se atreve a hacer comparaciones horrendas”. “Puigdemont es un sujeto político ha cometido gravísimos delitos contra la legalidad y la desobediencia y los fondos públicos”, sentenció.

Vox ha animado también a Iglesias a que vaya ahora a uno de sus “círculos podemitas” y les diga a sus simpatizantes que no tienen trabajo, que han perdido el empleo o han perdido capacidad económica a que les diga “que todo ello se debe a los exiliados de Cataluña”. Buxadé indicó que Iglesias “lo único que pretende es obviar la realidad y que encubrir recorte de pensiones, que hay 800.000 españoles más en el paro, en ERTE que siguen sin cobrar...”

Desde Ciudadanos, su líder Inés Arrimadas, tildó las palabras del vicepresidente de “insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad”.