Denuncian que Bárcenas tiene más dinero escondido en Canadá y EEUU

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa por un posible cohecho en la Caja B del Partido Popular, ha recibido una denuncia que asegura que el ex tesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias tienen dinero oculto en diferentes entidades bancarias de Estados Unidos y Canadá, según ha adelantado OKDiario y han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Según el diario digital se trataría de 15 depósitos por valor de 25,5 millones de dólares, el equivalente a 21,5 millones de euros, transferidos a cuentas en el Royal Bank de Vancouver (Canadá) y en una sucursal del Calvin Taylor Bank ubicada en el estado de Delaware, en la costa Este de Estados Unidos.

De estos nuevos fondos, 3,4 millones estarían a nombre de la mujer del ex tesorero, Rosalía Iglesias, condenada a 12 años y 11 meses de cárcel, como titular de una cuenta en el Royal Bank que recibió este dinero 15 de marzo de 2013.

22 millones en Suiza

En febrero pasado Bárcenas aceptó que la Audiencia Nacional pidiera a Suiza el traspaso de más de 22 millones de euros que tiene en cuentas bancarias helvéticas para poder satisfacer a las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia del Tribunal Supremo por la primera época de la trama “Gürtel” (1999-2005), por la que fue condenado a 29 años y un mes de prisión.

Precisamente, en el sumario del “caso Kitchen” en el que se investiga el espionaje a Bárcenas consta una conversación de junio de 2016 entre el comisario Enrique García Castaño y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el que el agente le dice al ex número dos del Ministerio del Interior que Bárcenas “quiere que no le toque lo que le queda de su dinero”. “Lo tiene en Cracovia y en Canadá. Con testaferros”, dijo.