Casado asistirá a la manifestación del 13-J y Vox irá con todos sus dirigentes y no les preocupan las fotos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que el presidente del partido, Pablo Casado, asistirá a la concentración contra los indultos a los líderes del procés que ha convocado la plataforma Unión 78 el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid. “Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado”, ha señalado, al tiempo que recordó que Casado ya estuvo en la manifestación contra la reforma educativa, la llamada “Ley Celaá”, y ahora también “apoyará y estará presente” en la concentración contra los indultos

Tras asegurar que si Sánchez tuviera mayoría absoluta no habría indultos, el dirigente del PP ha acusado a Sánchez de querer “reescribir la sentencia” del Supremo para “comprar dos años más de legislatura”. “No es un indulto, realmente es un pago político”, ha declarado García Egea. Además, aseguró que el PP apoyará todas las manifestaciones en la calle contra los indultos y ha recordado que trabajan por “unir a los españoles en las urnas” y evitar que “sientan vergüenza de este Gobierno, que pretende reescribir la sentencia del Supremo” con un “autoindulto escandaloso”. “El PP no va a callar porque en política no todo vale”, ha proclamado.

También Vox estará presente en Colón y para pedir “la dimisión de este Gobierno”. El vicepresidente de acción política del partido, Jorge Buxadé aseguró que “estaremos todos los que podamos”, con el líder del partido, Santiago Abascal a la cabeza. Asimismo, aseguró que a ellos no les preocupan las fotos. “Nunca nos ha preocupado la foto, porque eso no es lo relevante” y recordó que “Vox siempre está en la primera línea cuando se trata de defender a los españoles”.