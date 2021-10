Sánchez bendice el “frente amplio” de Yolanda Díaz: “Es importante esa unión”

Pedro Sánchez ha cerrado el 40º Congreso Federal del PSOE que este fin de semana se ha celebrado en Valencia consumando un giro al centro, que le permita ensanchar su espacio de cara a los próximos ciclos electorales. Resuelto ya la pugna por el liderazgo de la izquierda con Unidas Podemos, en este espectro ideológico se da ahora una relación de convivencia y no agresión, similar a la cohabitación que se produce en el Consejo de Ministros.

Que Sánchez se lance a conquistar el centro, deja expedito el carril izquierdo a Yolanda Díaz, y lo hace, además, con su bendición. El presidente del Gobierno ha calificado a Díaz como una “muy buena ministra” de su Gobierno y, aunque ha dicho ser “muy respetuoso con otras alternativas”, en alusión a una eventual candidatura, sí ha animado a conformar ese “frente amplio”. “Sería importante que se diera ese proceso de unión, porque nuestro sistema penaliza la desunión. Necesitamos a todo el espacio progresista en plena forma”, ha señalado el presidente, que ha reconocido que no solo aspira a ganar, sino a lograr una mayoría progresista reforzada.

Del mismo modo, el presidente ha lanzado un guante al PP, intentando acercar posiciones, en pleno desbloqueo de los órganos constitucionales. “Echo de menos llegar a acuerdos con el PP”, ha reconocido en una entrevista en la Cadena Ser. Sánchez ha asegurado que “le gustaría” lograr también un pacto en lo relativo al Consejo General del Poder Judicial y ha considerado “inexplicable” que se mantenga el bloqueo en el CGPJ ahora que ya se han desencallado el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Agencia de Protección de Datos. “Tendemos la mano al PP, pero ya va siendo hora de que cumpla toda la Constitución”.

Sobre la posibilidad de asumir el modelo de que los jueces elijan a los jueces que exige el PP para cerrar el acuerdo, el presidente no se ha mostrado muy favorable y lo ha calificado de “excusa”, recordando que Casado no tiene una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esa modificación del sistema. “El PP ha presentado una proposición de ley dos veces y ha perdido, no hay una mayoría que la defienda”, ha señalado, criticando que desde “la derecha y la ultraderecha” se niegue la legitimidad del Gobierno.

Las explicaciones del emérito

Sánchez sorprendía el jueves en una entrevista en La Sexta defendiendo la “conveniencia” de que Don Juan Carlos diera explicaciones a los españoles. Hoy ha ahondado en que esas explicaciones deben ser “las que tienen en mente todos los españoles, las razones que le han llevado a ausentarse a vivir fuera de España”. El presidente ha reconocido que le “causa tristeza” no tanto por el Rey emérito, sino por Felipe VI, que “está comprometido con la ejemplaridad y que defiende una forma contemporánea de la Jefatura del Estado”. “Tenemos un gran rey”, ha señalado.

Sánchez ha dejado el futuro del emérito en manos de los tribunales y ha defendido la oposición sistemática del PSOE a las comisiones de investigación en el Congreso que promueven otros grupos de la izquierda. En este punto, ha defendido que lo que buscan estas formaciones no es avanzar en el esclarecimiento de los hechos, sino “abrir un debate sobre la institución”, sobre Monarquía o República. “PSOE comprometido con la Constitución y con todas sus instituciones y esos debates no los va a secundar”.

Sobre la eventual vuelta a España de Don Juan Carlos, Sánchez ha asegurado que “esa decisión no corresponde al Gobierno, sino a la Casa Real” y que, aunque existe una “coordinación” entre ambas instituciones, Moncloa “no condiciona” y “respeta sus decisiones”. Sánchez ha negado que se vaya a avanzar en una Ley de la Corona, tal como publicó este diario, y que lo que se plantean es dar “pasos para actualizar, modernizar y dar más transparencia sobre las cuentas de la Casa Real”. Entre los cambios que defiende el Gobierno está la modificación de la inviolabilidad del Rey, pero para ese tipo de reformas constitucionales, se necesita al PP y en eso sí existe escepticismo.