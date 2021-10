PSOE y Podemos “blindan” el escaño del diputado Alberto Rodríguez

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, no perderá su escaño en el Congreso de los Diputados, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena contra el mismo su sentencia como responsable de un delito contra la autoridad por una agresión a un Policía durante una manifestación en 2014. Así la Justicia fallaba una pena de cárcel de 45 días y el mismo tiempo de inhabilitación, pero posteriormente fue sustituida por una sanción económica. La raíz de la polémica surgía entonces entorno al escaño del diputado, sobre sí debía o no abandonarlo durante el tiempo de la pena impuesta o no. El partido morado consideraba que su diputado no debía dejar su escaño al sustituirse la pena de cárcel por una multa.

La mesa del Congreso de los Diputados debatía esta mañana la suscitada cuestión después de que el Tribunal Supremo hubiese emitido la pasada semana una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, comunicándole la sentencia íntegra para “sus efectos oportunos”. Ante ello, los servicios jurídicos del Congreso esgrimían este lunes en su informe que Rodríguez podía permanecer en su escaño pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión. La sustitución de la pena de cárcel por una sanción que el diputado ya ha pagado, es lo que les lleva a los letrados del Congreso asegurar que la citada sentencia no debe tener efectos extra penales. El equipo jurídico sostiene que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó “a nacer en ningún momento” al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Así, en la reunión de la mesa del Congreso, PSOE y Unidas Podemos han logrado “blindar” con sus votos al diputado morado amparándose en el informe favorable de los legrados de la Cámara Baja. Una votación que ha salido adelante contra los votos del PP y de Vox. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario Héctor Gómez aseguró que el partido “acata” la sentencia del Tribunal Supremo y que seguiría el criterio apuntado por los letrados del Congreso en este caso y actuaría dentro “del absoluto respeto a la legalidad”. “Nosotros respetamos siempre las sentencias de la Justicia”, respaldó.

La reacción de los partidos

Desde el PP, sin embargo, defienden que la sustitución de la pena de cárcel por la multa no afecta en absoluto a la inhabilitación en el cargo para el dirigente morado. Así lo ha respaldado la portavoz popular Cuca Gamarra que “no entiende” como Podemos le respalda y que “PSOE y Podemos se hayan aliado en la Cámara para no cumplir la sentencia”. El PP ha trasladado en la reunión “que no están de acuerdo” con esta ejecución del fallo de la sentencia, al entender que no le corresponde este comportamiento a la mesa del Congreso, sino al Supremo o a la junta electoral. Es por ello que piden que se solicite al Supremo una aclaración de la sentencia, punto que descarta el PSOE.

Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos han remitido un escrito ante la Junta Electoral Central para que emita un informe diferente al de la mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez. Vox ha remitido un escrito a la JEC para que declare la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida a Alberto Rodríguez y acuerde dejar sin efecto su credencial.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confiado en que la JEC “llame la atención” a la consideración de la Mesa y ha señalado que el informe de los letrados “carece de fundamento”, al tiempo que ha avisado de que su formación va “a pelear” para que se le quite el acta al diputado de Unidas Podemos, informa Ep. Bal ha dicho que pedirán a la Fiscalía que abra un incidente de ejecución para que la sala segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre si está bien o mal ejecutada esta parte de la condena por parte de los órganos que tienen obligación de llevarla a efecto (el Congreso y la JEC). “El Congreso no es el refugio de políticos condenados”, ha afirmado tras urgir al PSOE a no apoyar a su socio de coalición en el Gobierno.

Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián ha mostrado “todo su apoyo” a Rodríguez y ha recordado que el “a por ellos” que se decía contra los independentistas catalanes hace cuatro años, “era un a por todos”, mientras que la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, ha afirmado que “ojalá siempre se defiendan los derechos de todos los diputados”. En el mismo sentido se ha pronunciado Ferrán Bel (PDeCat) que ha recordado que “en menos de 24 horas” el exdiputado de su partido Francesc Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014, fue expulsado del Congreso “sin plantearse ningún informe alternativo”.

También el líder de Compromis, Joan Baldoví, ha dicho que se alegraba “muchísimo” y ha incidido en que “habrá que ver” si algunos aspectos de la ley mordaza hace que “estos procesos de palabra contra palabra” permitan que pueda juzgarse a una persona por algo que no se produjo”. Inés Sabanés, de Más País, también ha valorado el informe jurídico del Congreso porque “se respetan sus derechos como diputado” y ha señalado que su formación no va a consentir que el derecho de manifestación “esté condicionado por la ley mordaza”.