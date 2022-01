Casado insiste en exigir una autoridad independiente para los fondos europeos: “No son para los socialistas”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha visitado hoy la localidad salmantina de Guijuelo, dentro de la campaña electoral previa a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, en donde ha expresado su apoyo al sector ganadero. Desde allí, ha querido lanzar varios mensajes, uno de ellos vinculado con el segundo aniversario de la declaración de pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Casado ha insistido en la necesidad de “saber la verdad”. Por ello, ha subrayado su intención de volver a solicitar una comisión de investigación parlamentaria y reclamar que la Fiscalía no bloquee las demandas.

Respecto a los fondos europeos, ha insistido en su exigencia de crear una autoridad independiente para su gestión. Lo hace tras constatar que “el Gobierno sigue utilizándolos a dedo para beneficiar a los ayuntamientos del PSOE y sus socios”. Y ha puesto un ejemplo: con motivo de la implementación de un un proyecto de turismo de 600 millones, los ayuntamientos socialistas recibieron un 46% de los fondos, los del PP un 21% y otros partidos un 30%. “No tiene sentido que los ayuntamientos socialistas dupliquen los fondos”, ha asegurado Casado. Por ello ha vuelto a pedir una autoridad independiente que se encargue de su gestión: “Los fondos europeos son para los españoles y no para los socialistas. Sánchez intenta utilizarlos para ganar votos”.

En el terreno económico, ha lamentado el “triunfalismo” del Gobierno de Sánchez tras conocerse que la inflación sigue en el 6%. A juicio de Casado, esta cuestión supone “el empobrecimiento de clases medidas y trabajadoras”.

Preguntado por las palabras de Aznar, en las que que aseguró que en el terreno electoral, el tema no es “que vaya no sé quien a Moncloa” sino “para hacer qué”, Casado ha evitado entrar a valorar estas palabras y ha mostrado su agradecimiento al ex presidente del Gobierno: “Les agradezco al presidente Aznar y al presidente Rajoy que participen en la campaña y que apoyen a Alberto Fernández Mañueco y que me apoyen a mí”.