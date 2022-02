Dos meses de ausencia: Pedro Sánchez no volverá al Congreso hasta el 16 de febrero

Es la primera de las 16 sesiones de control al Gobierno que, en principio, tendrán lugar en el período de sesiones comprendido entre febrero y junio de este año. Llega después del parón navideño que ha postergado la actividad parlamentaria durante un mes completo. Es por ello que la oposición tiene preparada una dura vuelta a los ministros al Congreso de los Diputados. Once ministros serán interpelados por los partidos para dar respuesta a un total de 20 preguntas parlamentarias.

La primera sesión de control que tendrá lugar esta mañana de miércoles tendrá lugar sin la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje oficial a Emiratos Árabes, por lo que la oposición dirigirá el grueso de sus preguntas a las vicepresidentas del Gobierno. Así, el líder del Ejecutivo pasará dos meses sin rendir cuentas ante la Cámara Baja, exactamente 56 días. La última vez que se celebró una sesión de control al Gobierno, y que por lo tanto acudió Sánchez, fue el pasado 22 de diciembre, una semana antes de la aprobación final de los Presupuestos Generales del Estado. No será hasta el próximo 16 de febrero cuando regrese a la Cámara Baja, debido a que la semana que viene no hay convocado ningún pleno, coincidiendo con las elecciones autonómicas en Castilla y León. Todo ello, a pesar de las exigencias de la oposición a que el propio Sánchez de explicaciones en el Congreso por la crisis entre Ucrania y Rusia. En Moncloa, sin embargo, creen que es suficiente con la comparecencia -que ya tuvo lugar- del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Así, el trabajo parlamentario durante esta semana será frenético y dirigido en varias direcciones. Por un lado, los esfuerzos del Gobierno y de los partidos del bloque de investidura se encuentran dirigidos a aprobar in extremis el real decreto de la reforma laboral, que cuenta con el bloqueo por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Pero también se completará con el debate de varias proposiciones no de ley, mociones e interpelaciones. De hecho, ayer tuvieron lugar dos tomas en consideración de proposiciones de ley y dos proposiciones no de ley, a la par que el Ejecutivo conseguía salvar el decreto para mantener las mascarillas en exteriores. En la sesión de control, será la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien deberá responder a más preguntas. En concreto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, la interpelará sobre sí “mantiene sus previsiones de crecimiento económico para 2022″, mientras que desde Ciudadanos la cuestionarán sobre sí “considera que su agenda d de reformas económicas es acorde a las prioridades del conjunto de los españoles”. Desde Vox, la recriminarán por “ignorar las necesidades de la España rural”. La oposición también mantendrá un cara a cara con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la polémica generada por sus palabras sobre las macrogranjas. Desde Vox, quieren saber si el ministro “sigue pensando que la carne española que se exporta es de mala calidad” y desde el PP le preguntarán si va a dimitir. Entre las preguntas de los diputados se encuentra también una de Bildu hacia el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia.

Preguntas florero

En esta sesión de control hasta tres diputados del PSOE han optado por preguntar a sus propios ministros, lo que tradicionalmente se conoce como “preguntas florero”, en la que el grupo del que forma parte el Ejecutivo interpela a su ministro para que tenga la oportunidad de explicar su hoja de ruta en su ministerio ante las preguntas más hostiles que provienen de la oposición. En plena campaña electoral en Castilla y León, los socialistas optan por esta estrategia para que sus ministros expliquen como repercute la acción de su departamento en esta comunidad El diputado David Serrada Pariente interpelará al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre “la cantidad de inversiones y proyectos en la comunidad autónoma de Castilla y León financiados con cargos a los fondos europeos”. Así la campaña electoral que se vive en la comunidad autónoma se trasladará al Congreso de los Diputados. Desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Bal, ha criticado este hecho y lo ha tachado como parte de la estrategia electoral socialista. De igual modo la diputada María Luz Martínez Seijo preguntará a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la inversión de su ministerio en Castilla y León para este año. El diputado Manuel Arribas hará lo propio con el ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá. En este caso, le pedirá una valoración sobre la nueva Ley de pensiones y su impacto en la población de Castilla y León.

A las preguntas le seguirán tres interpelaciones urgentes y cinco mociones consecuencia de interpelaciones de urgencia. Una de ellas, presentada por el PP, busca que el Congreso reprenda al Gobierno de coalición por los “modos antiliberales y autoritarios” que le achaca, además de exigirle la aprobación de una ley de pandemias Estos son dos de los puntos que los ‘populares’ han incluido en la moción consecuencia de la interpelación que dirigió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la última sesión de control de 2021, y que se debatirá y votará este miércoles. El grupo popular aprovechará de nuevo para pedir al Ejecutivo una ley de pandemias, a pesar del rechazo de Moncloa.