Pleno de desaciertos del CIS de Tezanos

Se ha convertido casi en una tradición. Los últimos «patinazos» del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en las elecciones autonómicas y su sesgo hacia la izquierda han convertido en casi una costumbre demoscópica comprobar su estimación con la realidad de los resultados electorales. Nuevamente, el ente público falló estrepitosamente en su sondeo, el único que pronosticaba una victoria socialista el 13F. Tezanos otorgó hasta entre 29-34 procuradores al PSOE, que finalmente obtuvo 28. En el caso del PP, estimó una horquilla de entre 24-30, frente a los 31 que consiguió en las elecciones del domingo. Respecto a Ciudadanos manejó una horquilla de entre 2-5 asientos, una de las estimaciones más optimistas ya que todas las empresas demoscópicas, sin excepción, situaban a los naranjas al borde de la desaparición. A Podemos también les otorgaba un resultado muy optimista, entre 2-4 procuradores, muy lejos de uno que sacó. En el caso de Vox, Tezanos vaticinó, sin embargo, un resultado muy por debajo del que finalmente obtuvo en las urnas.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, analiza los resultados electorales del 10N. FOTO: Emilio Naranjo EFE

El centro vuelve a estar en el punto de mira. No en vano, desde que el socialista José Félix Tezanos está al frente, la credibilidad de sus sondeos demoscópicos está por los suelos debido a los constantes cambios de metodología, la ruptura de las series históricas o las filtraciones. Prueba de las tensiones existentes es que el ente público sacó ayer una nota aclaratoria justificando sus proyecciones y criticando el trabajo de otras empresas privadas que realizan esa labor por encargo de medios de comunicación. Añadió, asimismo, que sus investigaciones se sitúan en «el plano del proceder científico, y no en el de la magia y/o la adivinación». Más allá de pócimas, la realidad es que en sus últimos trabajos demoscópicos sobre procesos autonómicos ha fallado en todos. En las gallegas y vascas, pronosticó la victoria del PP gallego y del PNV, sin embargo, lo hacían con un porcentaje menor al que finalmente lograron sendos líderes. Además, el sondeo no vaticinó la debacle de los morados y el ascenso de los partidos nacionalistas como el BNG, que sorpasó a los socialistas en Galicia y se convirtió en la segunda fuerza más votada, logrando el 23,87% de los apoyos frente al 14,8% del CIS. En el caso de Unidas Podemos en Galicia, Tezanos si calcó el resultado, al contrario que en el País Vasco donde lograron seis asientos frente a los 11-12 que les daba el CIS. Tampoco atinó en esta comunidad al asegurar que Vox no lograría representación cuando finalmente se hizo con un escaño. En el caso de las catalanes, el CIS calcó su resultado en la parte alta de la tabla, sin embargo, erró en la parte inferior de los resultados. En este sentido, Vox al que daba como la segunda fuerza menos votada, irrumpió en el Parlament catalán como cuarta fuerza al lograr 11 escaños, más que la suma del PP (3) y Ciudadanos (6). También en las elecciones de la comunidad de Madrid tomó partido al publicar un sondeo que auguraba cierto equilibrio entre los bloques de izquierda y de derecha, e incluso daba más posibilidades de un gobierno de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, un escenario que los resultados electorales desmintieron.

El quid de la cuestión es que todos los trabajos demoscópicos se financian con dinero público. De hecho, por segundo año consecutivo, el Gobierno incrementó en un 21,49% su presupuesto para 2022, con una partida que supera los once millones de euros. A ello, hay que añadir, además, las subvenciones a la revista «Temas» que dirige Tezanos –otrora miembro de la Ejecutiva del PSOE– en la que publica artículos criticando a figuras políticas como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tras su erróneo pronóstico, el Partido Popular volvió ayer a pedir su dimisión mientras que los socialistas justificaron su error, esgrimiendo que hay mucho voto oculto de Vox.