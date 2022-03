Sánchez, a Podemos: “No ha faltado diplomacia, ha sobrado agresión”

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado esta mañana al Comité Federal del partido, el máximo órgano entre congresos, para defender ante sus huestes lo que el miércoles hizo ante los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo se encuentra ahora ante una nueva disyuntiva, la guerra en Ucrania, que ha desbaratado todas sus previsiones de recuperación económica y demanda unidad a todos los actores políticos y del diálogo social para hacerlo. Mañana, el presidente reunirá a empresarios y sindicatos en la Moncloa para trasladarles el Plan Nacional de Respuesta a la guerra, en el que figura, entre otras cuestiones, un pacto de rentas.

La unidad que Sánchez exige de puertas para afuera no la consigue de puertas para adentro de su Gabinete. La rectificación en la decisión de enviar armas a Ucrania ha supuesto un cisma en el ala morada del Gobierno y las críticas desde las ministras de Podemos se han sucedido en los últimos días. En este sentido, el presidente ha defendido ante los suyos que en la gestión del escenario bélico, “no ha faltado diplomacia, lo que ha sobrado es agresión”. “La agresión salvaje partió de Putin tras semanas de diálogo diplomático. Mientras se dialogaba, el agresor preparaba la invasión. Mientras nos afanábamos en evitar lo inevitable, él desplegaba sus tropas”, ha asegurado, apuntando que España sabe diferenciar entre “el agresor y el agredido” y que está situado “en el lado correcto de la historia” junto a las “víctimas”, el pueblo ucraniano que ha pedido ayuda. “Pediría que hagamos lo que tengamos que hacer en justicia, pero huyendo de cualquier entusiasmo belicista en la retórica”, ha señalado.

El presidente considera que Putin busca “fragilizar la Unión Europea” y sus valores, pero ha conseguido el efecto contrario, “revitalizando” el proyecto europeo. No obstante, el escenario bélico tendrá un coste, porque las sanciones no van a cesar hasta que Rusia salga de Ucrania. Sánchez ha hecho un continuo ejercicio de pedagogía ante los suyos para que sean conscientes de que más allá de lo que dure la guerra, el impacto económico se va a “prolongar y extender”. “El objetivo de Putin es frenar el bienestar de los europeos y socavar la competitividad”, ha dicho Sánchez, ubicando como el principal desafío lograr que nuestras empresas no se conviertan “en rehenes del chantaje energético de Putin”.

De este modo, España defiende debemos “avanzar en eso que hemos llamado autonomía estratégica y autonomía energética” para evitar que la dependencia del gas ruso (en un 40% para Europa” ponga en riesgo al continente. La receta de Sánchez es la reforma del mercado energético, apostando por la agenda verde ante el desafío climático. Un liderazgo similar al que se produjo en tiempos de pandemia, cuando la UE pasó de no tener mascarillas a ser ahora el principal donante de vacunas. “Hay que hacer ante Putin lo mismo que ante la pandemia. Más Europa y autonomía estratégica”, ha asegurado.

“Vienen tiempos muy duros”

El secretario general del PSOE no ha puesto paños calientes ante los suyos. Ha planteado un escenario muy incierto y difícil. “Vienen tiempos duros, la guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil, pero Europa y España saldrán reforzados de este embate”, ha señalado. Pese a esa mirada de esperanza, en el Gobierno lamentan que esta situación crítica haya llegado en un momento en el que la población ya estaba recuperando el aliento y recobrando la cotidianeidad tras la pandemia. “Es un coste que tendremos que afrontar entre todos, con justicia y solidaridad”.

Sánchez ha lamentado que “el Gobierno no lo ha tenido fácil” en estos dos años de legislatura en los que se ha enfrentado a un contexto muy adverso, una pandemia, temporales como el de Filomena, una erupción volcánica, la crisis de refugiados de Afganistán y ahora una guerra en suelo europeo. “Hemos tratado de estar a la altura y lo vamos a seguir intentando”, ha asegurado. En este sentido, el secretario general ha reivindicado a su partido y su ejecutivo como garantes de estabilidad y que prosiga con las reformas que se han puesto en marcha y que estaban empezando a tener un efecto en la economía y el empleo. “Este es el Gobierno que está devolviendo la estabilidad. Hoy España crece, crea empleo, por encima del ruido y la inestabilidad, con esfuerzo y con diálogo vamos a continuar haciendo que España avance. Sentando las bases de un futuro mejor”, ha aseverado.