Las víctimas de ETA retirarán la medalla que dieron a Marlaska cuando era juez

Al grito de “solo muere lo que olvidas” inauguró el acto de este sábado en la Plaza de Colón el periodista Abert Castillón. Las víctimas se reunieron precisamente para esto, para reivindicar que no olvidan y lo hicieron bajo el paraguas organizador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y algunos otros paraguas con los colores de España que protegían de la lluvia y el frío. En el trasfondo de esta concentración, un tremendo enfado con el Gobierno por la política de acercamientos de presos de ETA al País Vasco y la flexibilización de sus condenas. Aunque, sin duda, el enojo mayúsculo pareció centrarse en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien anunciaron retirarían la medalla que le dieron cuando era juez en la Audiencia Nacional.

El cartel de fondo lo dejaba claro: “No todo vale, Gobierno traidor”; y delante, el consejero de la AVT Miguel Folguera y la presidenta de la asociación Maite Araluce acompañados de representantes de otras asociaciones como Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. “Las víctimas del terrorismo vivimos tiempos complicados. Tiempos en los que tenemos que ver que los que no condenan el asesinato de nuestros seres queridos marcan las políticas de nuestro país. Y se ríen de nosotros desde el Congreso”, ha lamentado Araluce.

“Las cartas de arrepentimiento que firman los etarras son un paripé”, han explicado en referencia a las misivas que se introducen en sus expedientes de prisiones para conceder el tercer grado a los presos de ETA y que, en varias ocasiones, la Audiencia Nacional ha echado para atrás por no ser un perdón expreso a las víctimas. En esta línea han dado datos que califican de “escalofriantes”: 302 traslados de presos, de los que 112 son con delitos de sangre; 26 terceros grados y 14 en libertad condicional en estos tres años de Gobierno. “Los etarras presos no están arrepentidos de lo que han hecho, al contrario. Lo único que buscan es la impunidad de sus crímenes y salir de prisión”, dijeron.

La crítica a la gestión del actual Ejecutivo por sus pactos con la izquierda abertzale ha sido constante, pero en la diana de los cánticos de rechazo ha estado Marlaska. “De juez implacable contra el terrorismo, algo que le hizo merecedor de la medalla de la dignidad de la AVT en el año 2017, al ministro que ha cedido ante ETA. Obviamente hoy no sería merecedor de la medalla. Que si soy sincera, ganas nos dan de quitársela”, ha gritado Araluce. La respuesta de los asistentes fue inmediata al clamor de “quítasela”. “Ante la solicitud de la ciudadanía, se la vamos a quitar”, continuó Araluce consiguiendo los aplausos de toda la plaza. Preguntados en la AVT por cómo se va a producir esta retirada han contestado que ha sido una idea espontánea y tienen que pensar cómo articularla.

Los reproches a Marlaska han pasado por el recuerdo del que fuera coronel-jefe de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí a quien el ministro del Interior fulminó de la Unidad Central Operativa del cuerpo y que dirigió durante años la lucha contra ETA; y por el coronel Diego Pérez de los Cobos, también destituido en 2020 por Marlaska. Ambos han recurrido a los tribunales porque consideraron estas decisiones arbitrarias.

Se ha mencionado también cómo el traspaso de la competencia en materia de prisión al País Vasco ha sido una excusa para blanquear los acercamientos. “Espero que la manifestación de hoy sirva para que Europa entienda que este es un país en el que se hacen homenajes a asesinos. Y eso en el siglo XXI no puede ser, que entiendan que es imposible que el sufrimiento se olvide y que se blanquee el delito”, espetó el periodista Castillón.

“Es un honor volver a la foto de Colón de la que nunca me he arrepentido”, dijo, mientras lo escuchaban políticos de la derecha como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, o la secretaria general de Vox, Macarena Olona.

La emblemática glorieta madrileña en la que ondea una enorme banderas de España terminó el acto con el himno. Allí, además de familiares de víctimas había otras muchas personas mayores que aunque no sufrieron directamente tienen grabados en la retina momentos de horror. “No soy víctimas, pero sí lo he visto. Cuando fue el atentado de General Mola yo estaba allí, pasé por delante y lo vi” , dice Encarnación que no quiere mencionar su apellido porque es vasco y “lo que ha conseguido ese pueblo le avergüenza”. Tampoco fue víctima Carmen Hurtado, pero para ella: “La ETA existe y ahora están en el gobierno. Cualquier víctima somos nosotros”.

No era muy frecuente verlos, pero también había algunos pequeños. Por ejemplo, la hija de Francisco Delgado: “Es pequeña y de poco se entera, pero está bien que vaya familiarizando con lo que fue ETA. Porque el virus sigue en el País Vasco y en Navarra”.