Barones: cierre de filas y un «discurso único»

Los presidentes autonómicos del PP mostraron en el Congreso de Sevilla su apoyo a la figura de Alberto Núñez Feijoo como futuro líder del partido a nivel nacional, exhibiendo su confianza en sus «recetas» económicas, como la de bajar impuestos en estos momentos. En paralelo, la mayoría evitó mencionar al todavía presidente del partido, Pablo Casado, del que solamente se ha acordado el dirigente de Ceuta, Juan Vivas, y su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo fue el primero en intervenir entre los barones del partido. Fueron las «últimas» palabras que pronunció, emocionado, como presidente del PP de Galicia tras presentar su renuncia. Defendió las importantes reflexiones que se han hecho en las mesas de los barones, lo que muestra que «compartimos ideas, partimos de los mismos principios para construir todos los días y enriquecer los gobiernos, tenemos políticas alternativas al socialismo, al populismo y al nacionalismo» que, además, es «compatible en toda España». Reivindicó un «modelo de gestión serio y reconocible» en España donde destacó el modelo de gestión de Galicia demostrando que «es posible bajar impuestos, es obligatorio mejorar los recursos y hacerlo cuadrando las cuentas públicas». «Todos los presidentes del PP hemos bajado impuestos en nuestros mandatos».

Juanma Moreno arrancó pidiendo a Feijóo que no olvide «de dónde viene: de ser presidente de una comunidad maravillosa que has hecho más maravillosa». «Puedo decir que este XX Congreso es un gran éxito. Sevilla siempre ha sido talismán». «En este mismo sitio tuvimos un congreso donde se refundó el partido. Pensé en una frase de nuestro fundador, Manuel Fraga: ‘La política es el arte de lo posible, para lograrlo hay que intentar muchas veces lo imposible’», citó Moreno. «Parecía imposible un cambio, una nueva mayoría social, un presidente del PP en Andalucía», dijo, pero «no hay nada imposible con ilusión, con esfuerzo. En el PP no damos nada por imposible», señaló. «Hacemos prosperar a las comunidades y las ciudades. Desde el sur vamos a empujar con todas nuestras fuerzas» para el cambio en España.

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aventuró una nueva etapa «cargada de fuerza e ilusión» gracias a un Feijóo con «ideas claras, cuatro mayorías absolutas, la fuerza de unas estructuras territoriales y un partido unido al servicio de España». También auguró que el líder gallego llevará a España «donde se merece».

De su lado, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, elogió a al candidato a liderar el PP del que dijo es «un político solvente y fiable, que transmite credibilidad. Es el líder que necesita el PP, pero, sobre todo, el que necesita España en uno de los momentos más exigentes, complejos y difíciles de nuestra historia reciente». Vivas recordó que el pasado mes de mayo 12.000 personas cruzaron la frontera de forma irregular, en «un episodio en el que el pueblo de Ceuta respondió dando ejemplo de entereza, serenidad y madurez, un episodio que, por su naturaleza y consecuencias, demandaba unidad, unidad con mayúscula, unidad política e institucional».

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, subrayó: «Todos aquellos que no se sientan cómodos con las políticas de izquierda de PSOE y Podemos, deben poder sentir que el PP es su casa, que somos un partido moderado, que confronta ideas y no busca el conflicto ni la crispación». «Como estamos preparados, lo hacemos bien hoy y estamos preparados para hacerlo bien mañana, al frente del Gobierno de España». Además, apeló a la unidad porque «en esta casa caben todos los que quieran comprometerse con un futuro de modernización y libertades para España, en torno a un líder, sin fisuras».