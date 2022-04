Feijóo ve “prioritario” bajar la inflación y condiciona su apoyo al “plan de choque” a poder “mejorarlo”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha aclarado cuál va a ser su hoja de ruta en los próximos días en los que ha asumido su responsabilidad al mano del partido.

En una entrevista en Onda Cero en Mas de Uno, con Carlos Alsina, Feijóo apuntó que el PP está centrado en que se cumpla la baja de impuestos que prometió el Gobierno ante la subida de los precios por el alto coste de la energía y los combustibles. Feijóo recordó que en las comunidades autónomas donde gobiernan los populares se han bajado los impuestos y “hemos recaudado más” porque “si se pueden bajar, se gasta mejor”, dijo.

“Plan de choque”

El líder del PP va a su reunión con Pedro Sánchez el próximo jueves abierto a escuchar. Indicó que, si ese texto no va a acoger ninguna propuesta del partido, entonces no lo apoyarán -sin descartar así que pueda su partido abstenerse- “Yo no comparto la política económica del gobierno, porque no funciona, porque yo no quiero llevar a año país a la ruina, ni que las gasolineras estén anticipando mil euros de su propia tesorería”. Considera que decir que el problema de España se ha generado en los últimos días por la guerra de Ucrania, es mentir “porque la inflación antes de esa guerra estaba en el 7%. Yo no quiero mentirle a mi país”. Considera que lo “prioritario” en este momento en España es “bajar la inflación” y ése será uno de los asuntos claves que podrá sobre la mesa este jueves en su reunión en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la que acude con una “agenda abierta”.

De hecho, se ha mostrado dispuesto a hablar también de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eso sí, y dado que este mismo mes de abril se tiene que debatir en el Pleno del Congreso la convalidación del Real Decreto Ley de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno, ha condicionado su apoyo al mismo a poder “mejorarlo” en el trámite parlamentario, máxime cuando ha calificado como “un parche” las medidas del Gobierno. Feijóo le preguntará si en esto quiere el apoyo del PP o si está dispuesto a aceptar alguna propuesta del PP. ¿O ese plan de choque es sí o sí? Le preguntará si ya tiene a los socios que le van a apoyar, porque, si es así, “le agradeceré la reunión, pero veré que no me necesita”. Sin embargo, si quiere al PP, estoy convencido de que me va a escuchar”, apuntó.

Sáhara Occidental

Preguntado por el Sáhara Occidental subrayó que no conoce cuál es la posición del Gobierno de España, “porque ignoro la posición que tiene”. Además, subrayó que esto que hemos conocido “no está dentro de las resoluciones de la ONU”, mientras Sanchez dijo en el Congreso que sí. “Si entonces cada párrafo lo valorábamos con la ONU, con Argelia, si eran pasos medidos, consensuados... De ahí podremos valorar su posición. No conocemos más que lo publicado en un periódico y una carta que no coincide con lo defendido por Sánchez; donde no sé dice nada de Ceuta y Melilla”. En resumen, el nuevo presidente del PP afirmó que “la política exterior no es cosa de un hombre”, sino de todo un Parlamento.

Relación con Vox

En cuanto a si acudirá o no a la investidura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo aseguró que, si su agenda lo permite, “asistiré; y si no, no”, sobre todo porque no sabe cuándo será la investidura. A partir de ahí les corresponderá a los socios, es decir, a Vox. Feijóo manifestó su interés en “conseguir a muchos votantes que han cambiado la papeleta del PP por la de Vox” al tiempo que afirma “tener respeto a cualquier partido político a pesar de que esté en las antípodas ideológica y no entra en calificaciones”. Además, subraya que “confía en los grandes partidos que han hecho la democracia española, la Transición y que tienen experiencia de Gobierno”. “No me gusta la política bisagra. Sigo pensando que podemos volver a la política de mayorías”, dijo.

El líder del PP dejó claro que, aunque no va a calificar a los partidos, les separa cuestiones como la europeización o la España de las autonomías.

Dejar la Xunta

Feijóo presentará su dimisión como presidente de la Xunta de Galicia en las próximas semanas y “habrá una transición muy rápida”. A partir de entonces decidirá si va o no al Senado. “No descarto ser senador por Galicia”, aclaró.

Ofrecimiento a Casado

El nuevo presidente ha mantenido conversaciones en el último mes con el presidente saliente, Pablo Casado, ayer “más de una hora”. En Génova Casado le enseñó las instalaciones de la 7º planta y Feijóo le volvió a tender la mano por si quiere seguir en política. “Le dije que yo estoy dispuesto a que me traslade su interés y dónde puede ser más útil”. Sin embargo, el ya expresidente del PP le comunicó que descarta esa posibilidad. “Le mantuve la puerta abierta porque tiene vocación política y, si quiere, si dentro de unos meses se ve motivado por la gestión de las cosas públicas, mientras yo sea presidente del partido tendrá ni apoyo. De momento me ha dicho que descarta volver a la política activa”.