Sánchez confunde a Rufián con Abascal y se disculpa: “Ha sido un lapsus imperdonable”

“Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y éste lo es”. De este modo pedía, irónicamente, disculpas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Entre risas y tono de broma, el jefe del Ejecutivo llamó por error “señor Abascal” al líder republicano y éste, también con sorna, le siguió el juego.

Tras contestar al líder de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Sánchez hacía frente a una pregunta de Rufián, que le exigía explicaciones por el supuesto espionaje a políticos independentistas. La tensión del momento ha llevado al presidente del Gobierno a errar y confundir a su interlocutor con el líder de Vox. Sobra decir que en el hemiciclo todo eran risas y comentarios por lo “bajini”.

En esa línea, el jefe del Ejecutivo pedía disculpas, con cierto sarcasmo: “Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y éste lo es”. Mientras, desde su escaño, Abascal asistía a la escena.

Lejos de pasarlo por alto, Rufián ha querido seguir con la broma y ha dejado a un lado la gravedad del asunto que les ocupaba para entrar en el juego y replicar: “Que me espíen, vale, pero que me llame Abascal, me fastidia”.