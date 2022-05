Francisco Martínez, sobre el policía que investigó ‘Gürtel’: “Este inspector que manda más que nadie me toca los cojones”

El comisario José Manuel Villarejo y el ex número 2 del Ministerio del Interior Francisco Martínez conversaban allá por 2013 incrédulos de que el inspector Manuel Morocho que estaba investigando el ‘caso Gürtel’ sobre la corrupción del PP no quisiera aceptar ninguno de los jugosos destinos que le estaban ofreciendo fuera de España. Otra de las grabaciones hasta ahora desconocidas sustenta la teoría de que Morocho denunció ante el propio juez de la Audiencia Nacional las presiones que recibió para no continuar indagando en los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas.

En el audio al que ha tenido acceso este periódico, Villarejo y Martínez relatan cómo se ha tentado sin éxito al inspector con la embajada de Lisboa y un curso del FBI en Estados Unidos. “A mí en todo caso lo del FBI eso sí me lo habían dicho después de rechazar... O sea a mí que rechace lo de ser agregado en Lisboa...”, se asombra Martínez. “Me mosquea mucho”, apuntala el comisario.

Los puestos de agregados en las embajadas son un destino muy codiciado dentro de la Policía, pues el salario mensual ronda -según el destino- incluso los 10.000 euros mensuales y la carga de trabajo no es excesiva.

Morocho, que ha sido encargado de redactar la mayor parte de los informes del caso que tiene a Bárcenas en prisión, declaró en junio de 2021 ante el juez Manuel García Castellón que abrió una investigación llamada ‘Kitchen’ sobre las maniobras de miembros del Ministerio del Interior para perjudicar las indagaciones de la ‘Gürtel’. El inspector jefe detalló la cantidad de ofertas que tuvo, algunas en boca del comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF (unidad en la que se analizaba la corrupción) para que abandonara la causa.

“Te ahorras historietas para no dormir”

“Y que tuvo que ser JL [José Luis Olivera] el que dijo ‘no coño que se va tres meses y a tomar por culo. Por lo menos son tres meses que te lo quitas de en medio [a Morocho] y te ahorras historietas para no dormir”, contó Villarejo en esta conversación telefónica con Martínez el 28 de junio de 2013. Ambos hablan de que como el inspector ha declinado irse a Lisboa ya tienen otro candidato que alguien ha recomendado.

“Desde luego él iba como candidato de ella pero yo dije hombre yo creo que si verdaderamente es un candidato de ella va a entender perfectamente que mejor que mandemos al otro si se quiere ir, pero dice que no se quiere ir”, cuenta Martínez. “A mí es que este inspector que manda más que nadie ya me toca a mí... los cojones, ¿sabes?”, sentencia. “Es que tiene cojones, macho”, apostilla Villarejo.

También el pasado año Morocho compareció en la comisión parlamentaria sobre la ‘operación Kitchen’ e hizo la misma denuncia relativa a las trabas que sus superiores les pusieron para indagar en la corrupción del PP. El objetivo, según dijo: “sacarme de la unidad y trasladar que ya no trabajaba en la UDEF a los órganos superiores del ministerio y por ende, del poder ejecutivo”. El inspector fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) lo que le añadió más trabajo, pero, según su versión, intentó “compatibilizar” este con las pesquisas sobre la “caja B” de los populares.