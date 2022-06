El TSJM levanta la suspensión de las obras en las criptas del Valle de los Caídos

“Buscan su hundimiento y desaparición”

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica considera su “obligación hacer una valoración de la resolución judicial y manifestar que adolece de un error fáctico irracional e ilógico, como es definir o considerar una obra en la que se van a hacer huecos (serán más bien boquetes) en las paredes y en los forjados de la construcción como acciones que no exceden de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que permite la ficha del Catálogo del Valle de los Caídos. Entendemos que la provisionalidad de dichos huecos y la facilidad en su vuelta al estado original no entran en lo que estaría permitido hacer en el Valle de los Caídos, que es exclusivamente obras de mantenimiento, consolidación o recuperación, circunstancias que por otra parte no se están haciendo en la actualidad, con lo que el deterioro del Valle de los Caídos es creciente y provocado por las autoridades responsables, que lo único que buscan es su hundimiento y desaparición”.

“Es evidente”, continúa, “que la normativa de protección del Valle de los Caídos quedaría afectada de consolidarse dicha jurisprudencia del TSJ de medidas cautelares aplicables porque facilitaría “otro tipo” de actuaciones provisionales que, sin transformar irreversiblemente cualquier elemento arquitectónico de la mencionada obra monumental, podrían llevarse a cabo en su seno sin respetar las limitaciones urbanísticas que claramente estable la preceptiva ficha, y esto sería muy peligroso”.