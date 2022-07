El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se sentará con la bancada de los populares, en el primer asiento al lado de Cuca Gamarra, en el Debate del Estado de la Nación que tendrá lugar la próxima semana. Feijóo no podrá intervenir en ese debate y, por lo tanto, será Gamarra la que fijará la posición del Partido Popular. Eso sí, será la primera vez que el jefe de la oposición -que fue elegido presidente del partido el pasado 2 de abril en Sevilla- se siente en el hemiciclo de la Cámara Baja. El presidente de los populares se reunirá, previamente, con el Grupo para marcar la hoja de ruta a seguir en este debate, según destacó el coordinador general del partido, Elías Bendodo en rueda de prensa posterior al comité de dirección. El partido no ha concretado cuántas jornadas estará presente el líder del PP ya que coincide con la escuela de verano que los populares llevarán a cabo esos días en El Escorial.

El PP sigue insistiendo en su política de “mano tendida” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para sacar a España de esta situación económica de inflación y crisis, recordando que le ofrecieron un Plan Económico del que el Ejecutivo “no ha mirado ni el papel” al tiempo que le piden que “rectifique” sus medidas. Y es que los populares siguen queriendo “negociar” y subrayan que, uno de los errores del primer decreto ha sido “no hablar” recordando que el Gobierno ya ha aceptado algunas de sus propuestas, pero “hay mucho más por hacer”. “Si quiere el apoyo del PP es un mal comienzo que no se haya dirigido a nosotros para explicarnos el decreto”. “El Gobierno ha demostrado que acierta cuando rectifica y, si rectifica de nuevo, y escucha nuestras medidas, seguirá acertando”. Además, afean que, mientras sí “se ha producido la llamada para la OTAN -por parte de la ministra de Defensa que llamó a González Pons-, pero no para el decreto” que afecta directamente a las familias. Sobre los insultos de Sánchez a Feijóo, dijo Bendodo, es el “síntoma” de que “cuando uno empieza a perder el partido comienza a meter patadas. Y, cuando eso ocurre, no hay que dar patadas sino meter más goles”, indicó el coordinador general del PP a modo de símil deportivo.

Bendodo ha cargado contra las mentiras de Sánchez que “piensa que somos tontos” y recuerda que todo no es producto de la guerra de Vladmir Putin. El PP también ha vuelto a insistir en que hay que “abandonar las trincheras ideológicas y sentarse a solucionar los problemas”.

El coordinador general del PP también se refirió al viaje a EE UU de la ministra de Igualdad, Irene Montero para lo que su partido va a pedir información del mismo porque “no vemos bien que, este viaje y su compañía a Nueva York haya podido ser, o dé la imagen, de vacaciones gratis total”, porque, “ya que me queda poco en el convento, vamos a aprovechar”. Para ello el PP quiere saber en qué avión viajó, cuáles fueron los motivos y cuánto ha costado el viaje porque, las familias lo están pasado mal y “no entenderían que el viaje de Montero se limitara a un posado grupi en Times Square”.

El PP celebró la organización de la cumbre de la OTAN -que volvió a recordar que se llevó a cabo en Madrid por petición de Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno quien entonces acordó que el 40 aniversario de su entrada en la Alianza se celebrara en España- al tiempo que ha vuelto a criticar que Sánchez se haya comprometido a medidas sin consultar con la oposición. “Ahora el reto de Sánchez es conseguir poner de acuerdo a su gobierno, mientras 30 gobiernos -miembros de la OTAN- se han puesto de acuerdo”. Elías Bendodo afirmó que su oferta de acuerdo, que le remitieron a Sánchez sobre Defensa y Seguridad aún “no ha sido respondida” al tiempo que insta al Ejecutivo “a ponerse de acuerdo consigo mismo”.

“Reconectar”

Feijóo inició el pasado fin de semana su gira por las comunidades con parada inicial en País Vasco y Cataluña donde defendió que un partido nacional debe defender sus territorio dentro del proyecto común que es España. Y, ¿qué pretende el PP? “Reconectar en Cataluña y País Vasco con el electorado” además de haber constatado, de primera mano, la preocupación de ambas comunidades en cuanto a la situación económica. Para esa estrategia de “reconexión”. El coordinador general del PP no quiso confirmar si Carlos Iturgaiz o Alejandro Fernández representan ese “perfil ganador” y subrayó que ese objetivo “está por encima de las personas”. Sin embargo, no es algo que vayan a abordar de manera inmediata porque, por ahora, priman los congresos de las comunidades que tendrán elecciones en 2023. Bendodo ha vuelto a insistir en que el objetivo es “constituir equipos ganadores”, porque “el PP no se puede permitir el lujo de poner equipos que sepa que no van a ganar”. Culminará junio con Congresos de Murcia y Extremadura y la renovación culminará en los primeros meses del mes de agosto para así, antes de fin de año tener renovadas todas las estructuras.