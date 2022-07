Feijóo marca la estrategia ante el Debate del Estado de la Nación: “Haced propuestas aunque estorbemos”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha presidido la reunión del Grupo Popular de Congreso y Senado, una semana antes de que se lleve a cabo el debate del Estado de la Nación donde les ha dado la hoja de ruta a seguir al tiempo que ha recordado la profunda crisis económica a la que se dirige España.

Feijóo destacó la “anomalía” que supone que sea el primer debate Estado de la nación del sanchismo y, tras hacer una exposición de los hechos en los que se encuentra el país, recordó cómo Sánchez se ha ido “cargando” a todos los que le rodeaban mientras que “amenaza con seguir subiendo en las próximas semanas”. Además, destacó cómo, el presidente del Gobierno, en la búsqueda de enemigos ahora se ha pasado a los “enemigos intangibles”. En eso, el líder del PP le ha dado la razón a Sánchez y, destacó que hay “personas poderosas” que no entienden que se hable de datos, ni de “paro formidable” mientras éste tiene el peor resultado y son “la mayoría de los ciudadanos”. Porque, dijo, “en la mayoría de las casas, haya apuros o no, el efecto de esa economía se comenta”. Destacó que las familias están “hartas de un gobierno que niega la crisis, que no actúa contra la inflación y se dedica a resistir a toca costa”.

Biden se ha ido, pero la inflación sigue aquí.



El líder del PP subrayó que su partido es la “única alternativa política”, la de un país moderado que pide estabilidad. Ante los insultos y provocaciones, fijó seguir con la estrategia de “hacer propuestas, aunque estorbemos”. Recordó el pacto por la defensa y la seguridad nacional y en favor de la OTAN donde “el gobierno ni contestó” mientras que, ahora, busca el apoyo del PP para ello “es incapaz de conseguir el sentido de Estado en su consejo de ministros”.

También criticó que, tras estar en negociaciones con el Gobierno, y al haberse comprometido a presentar su propuesta -sobre la reforma del CGPJ-, “el gobierno rompió la baraja, de forma unilateral” demostrando así que, “lo único que le interesa es el control del TC”. Feijóo subrayó que el PP ha demostrado “y seguirá demostrado más sentido de Estado que el Gobierno”, y en post del diálogo.

Recordó, además, el Plan Económico que presentaron al Ejecutivo que “fue desdeñado” mientras presentó un plan que fracasó y que 60 días después hizo que el Gobierno presentara otro plan donde incluyó alguna de las medidas de los populares. “Mejor hubiera sido que incluyera más medidas” de las que propusimos.

Feijóo ha propuesto a su Grupo Parlamentario que, en el marco del debate del Estado de la nación, se sigan haciendo propuestas. Aprovecharán el debate para pedir al Ejecutivo que reconsidere su posición y cambie sus políticas. La primera propuesta será la de modificar el presupuesto de 2022 porque “no responden a la realidad del país con una inflación desbocada”, apuntó.

También apuesta por “trabajar de forma inmediata” por los presupuestos de 2023 adaptado a los grandes retos de nuestro país que son: La inflación galopante, ver cómo paliar la ralentización del crecimiento, unas cuentas que tiene que hacer frente a la situación geopolítica derivada de la guerra de Ucrania, de los compromisos de la OTAN... “Será necesario un presupuesto centrado en las familias, en los compromisos con la Alianza y no en los intereses de sus aliados independentistas”.

En el PP se muestran convencidos de que “otro rumbo” es posible e insta al Grupo a tener sentido de Estado, moderación, estabilidad y acuerdos, cosas que, dijo, el Gobierno “no tiene y no persigue”.