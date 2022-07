Macarena Olona pone fin a su etapa política por motivos de salud

Después de más de tres años dedicada “en cuerpo y alma” al servicio público de la política, Macarena Olona pone fin a su etapa. La que fuera el azote del Congreso de Vox y nueva líder del partido en Andalucía se ha reunido hoy con Santiago Abascal a quien ha comunicado que “ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas ajenas a mi voluntad”.

Noticias relacionadas Vox. El Cristo escayolado del despacho de Macarena Olona

Olona, subraya en su carta de despedida que ha sido un “privilegio compartir estos años de enorme crecimiento para Vox”, además de miles de kilómetros recorridos, jornadas interminables y la permanente entrega a España. “Un honor ser parte de esta familia que no ha perdido la esperanza del cambio que merece España. Una familia cada vez mayor”. También, en dicha misiva agradece la confianza de Abascal de todos estos años.

“Conseguí concluir la pasada campaña electoral andaluza, y quiero agradecer el esfuerzo de todo el partido para hacerlo posible adaptándose a mis necesidades, protegiendo mi intimidad”. Olona destaca que “creí que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromisos, ya ahora debo afrontar un importante reto personal, por prescripción médica, incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigiría en mi nueva responsabilidad”, subraya.

Creí que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromisos Macarena Olona

Además, Olona asegura que, tan pronto como pueda, volverá de nuevo a su vocación de servicio público como Abogada del Estado. “Desde entonces seguiré sirviendo a los españoles” a quienes solo puede decir “GRACIAS”.

El líder de Vox ha respondido también a Macarena Olona vía Twitter, tras el encuentro personal que ambos han mantenido. “Solo puedo tener palabras de gratitud. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a Vox y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas”.

Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a VOX y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas.

Hasta siempre. pic.twitter.com/VT6cH25qVU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 29, 2022

Mucho se especuló, tras unos resultados en Andalucía que no fueron los esperados, y después de que Vox sacrificara en ese envite a su “reina” de su particular ajedrez, si Olona seguiría en Andalucía o volvería a Madrid. Entonces, ella respondió: Soy un “soldado, pero ante todo soy hija de Dios”, por lo que no puede asegurar cuáles son los designios de Dios” al tiempo que manifestó entonces su “firme” propósito de quedarse en Andalucía.

Esta vez, los “designios de Dios”, han decidido por ella.