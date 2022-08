Moncloa recoge el guante de Feijóo: “El Gobierno está encantado de debatir”

En Moncloa no quieren dejar ninguna batalla ganada a la oposición, ni ningún juego sin responder. Es por ello que, ante el órdago del principal partido de la oposición, el PP, en el Ejecutivo dan la respuesta inmediata. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió el sábado al presidente Pedro Sánchez protagonizar un debate «sosegado y sereno» en el Senado sobre los problemas de España. Acto y seguido, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contestó a los populares desde Roma, aceptando el envite. A su juicio, el Gobierno «está encantado de debatir» en ese cara a cara Sánchez- Feijóo.

Para el Gobierno, esa discusión sería una «oportunidad para explicar todo lo bueno que el Gobierno ha hecho durante la legislatura» y «una oportunidad para el PP y para Feijóo de estudiarse un poco los temas, incluso de hacer alguna propuesta y también de que consiga no decir datos falsos en sus intervenciones, como cuando decía que España no crecía económicamente, cuando ha crecido un 4%, o que no se había creado empleado, cuando se han creado 800.000 euros», dijo Bolaños a los medios de comunicación ante la Embajada de España en la Santa Sede. Bolaños reavivó los ataques a la oposición, pidiendo una oposición «a la altura de España y de lo que merecen los españoles en este momento».

En el Ejecutivo han entrado al choque con el principal partido de la oposición y fuentes socialistas inciden en que esta ofensiva se verá durante este curso político. Sobre el PP creen que practica la “política de la tierra quemada” y que no está a la “altura de España”, además de que -dicen- no defender los intereses de los españoles. Ante esto, los populares aseguran haber enviado documentos al Gobierno -el último un plan energético- que el Ejecutivo rechaza. Fuentes socialistas cargan contra Feijóo, al que ven sin “un equipo fuerte detrás”, y creen que solo representan al “5 por ciento” que representaría -según ellos- a las élites económicas.

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, incidió en esta estrategia tachando a la oposición de «obstruccionista» y del «no por el no» del PP a todas las propuestas del Gobierno y le pidió «arrimar el hombro».