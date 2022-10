Sánchez rectifica el tono duro contra el PP y Feijóo fuerza el “cuerpo a cuerpo”

Cambio de papeles en el Senado. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que debía servir como termómetro de los “avances” en la negociación del CGPJ que se ultima entre bambalinas, ha arrojado un panorama desalentador. Aunque desde Moncloa se intenta encapsular las conversaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial y Pedro Sánchez rectificó el tono duro del primer rifirrafe contra el líder de la oposición, la réplica de Alberto Núñez Feijóo ha sido más beligerante de lo esperado, incluso recuperando el “insolvencia o mala fe” que el presidente utilizó contra él en el debate de septiembre. “Cero propuestas”, lamentaban en las filas socialistas, criticando el tono del gallego.

Sánchez ha dedicado sus intervenciones a hacer balance de su gestión y confrontar su modelo de blindaje del Estado del Bienestar con el de “recortes” que endosa al PP. En este escenario, el presidente del Gobierno ha aprovechado para dibujar un escenario más optimista del esperado. “Hay datos que invitan a cierta esperanza”, ha señalado, apuntando que “España va a sufrir una desaceleración como el resto de la economía global, pero vamos a sortear la recesión y liderar el crecimiento europeo”. A pesar de que el presidente ha señalado a renglón seguido que “mientras se mantengan las cifras actuales no hay nada que celebrar”, sí se ha felicitado de que, pese a que “los precios siguen estando muy altos, España es el país de la Unión Europea que más ha reducido su inflación en el último mes”.

Sánchez ha aprovechado para reivindicar la manera de gobernar de su Ejecutivo, sacando pecho por iniciativas como las bajadas de impuestos o la excepción ibérica. Una iniciativa que, considera, “ha marcado el camino para Europa”, asegurando que “sería deseable que los que hablan de timo ibérico rectificaran”. “Sería bueno rectificar, reconocer un error, si ustedes no lo hacen, mañana tendrán que hablar del timo europeo y habrá que intuir que se mofan de la Comisión Europea. Se han equivocado”, ha destacado.

La excepción ibérica está en el camino de convertirse en una solución al mercado energético a nivel europeo.



👉🏽 ¿Rectificaran los que hablan de timo ibérico o hablarán de timo europeo también?



🏛️ @sanchezcastejon desde el @Senadoesp #ElGobiernoDeLaGente pic.twitter.com/1x49MepdTY — PSOE (@PSOE) October 18, 2022

El presidente solo se ha limitado a afear que el PP no haya hecho “ninguna propuesta” y haya criticado al Ejecutivo utilizando “bulos” y “retorciendo la verdad” para hablar de “pufos” inexistentes. Sin embargo, Sánchez no “ha querido entrar” en las provocaciones de Feijóo, según apuntan desde su entorno, porque “con la gestión le basta” y buscando, así, “preservar” la negociación del Consejo General del Poder Judicial. “Parece que podemos llegar a un acuerdo y, en aras de preservar ese espacio, creo que debemos dejarlo a un lado”, ha dicho.

Por su parte, Feijóo, antes de entrar al hemiciclo dijo que esperaba que Sánchez “abriera el tono del debate” ya que él no iba a cambiar sus formas, la de la educación, la de la política que no insulta. Tenía 15 minutos de intervención aunque se extendió tres minutos más. En su intervención, el líder de los populares destacó que “era posible” que se tuviera un debate en el Senado porque, reprochó a Sánchez que hiciera el mismo discurso que hizo ya en el Congreso, leyéndolo el texto que ya había pronunciado entonces y, haciendo un resumen de frases de otros mandatarios. “No puedo felicitar a los 22 ministros de su gobierno porque se me pasarían los minutos de comparecencia”, dijo con retranca gallega después de que Sánchez se parara a mencionar a sus ministras. Por ello solo se refirió a la única “a la que no puede cesar” en referencia a Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.

Reprochó a Sánchez que presuma de contener una inflación después de liderarla, que haya hablado de creación de empleo cuando es el líder en desempleo, y le reprochó dar un dato falso -porque estamos entre los 5 países con mayor incremento de la energía en el ámbito del consumo, por encima de los franceses-. También le afeó que se arrogara la autorización de parques fotovoltaicas cuando eso le corresponde a las comunidades autónomas. También criticó que presumiera de vacunación: “Ha vacunado a Ceuta y Melilla, el resto lo ha hecho las comunidades autónomas”, le espetó Feijóo. También le afeó que presumiera de contratar médicos. “Un poco de respeto por la cámara territorial y las comunidades autónomas”.

“Cabalgar” en la mentira

“Usted llegó al gobierno cabalgando a lomos de una mentira, trazó una coalición con otra mentira -la de no poder gobernar con Unidas Podemos- y ahora, indicó, “pretende irse con otra mentira, que condiciona el futuro de todos”, el de las hipotecas. Feijóo se erigió la voz del pueblo y aseguró que “en nombre de la gente no pienso callar”. Le acusó de “errar” en todas las previsiones económicas y de “insolvencia o mala fe”. Por ello, pidió al presidente del Gobierno, “formalmente que retire las hipotecas formales para 2023, y que retire los PGE y los rehaga”.

El líder del PP le recordó a Sánchez que gobierna España, el país con la menor recuperación económica -con respecto al resto de la UE-. “Oyéndole hablar de paro pensé que era el canciller alemán, o que imaginaba ser el líder de Noruega que tiene superávit. Es el que más ha endeudado a su país”. Es por ello que le instó a aplicar en sus políticas “madurez y no mantras infantiles” y criticó que culpe “de todos los males a Putin” mientras “dirige el Gobierno que más gas licuado ha comprado a Rusia”, cuando regale 800 euros a los jóvenes para comprar videojuegos, pero no para comprar comida a las familias bajando el IVA.

Han registrado en las Cortes unos Presupuestos ficticios.



Retire las Hipotecas Generales del Estado, rehaga los #PGE2023, hablemos y tráigalos a las Cortes.



👉🏽@NunezFeijoo a Sánchez en el Senado. pic.twitter.com/mT92LIrGEm — Partido Popular (@populares) October 18, 2022

Feijóo auguró que el de ahora será el último PGE que hará Pedro Sánchez, algo que dijo “sin afán” y “de corazón”, “con la preocupación de la deuda pública que deja a los ciudadanos. “Es inaceptable que cargue la mayor deuda pública en las generaciones de nuestros hijos y nietos”.

“Usted ya no cree en España, y puede que no esté en disposición de creer en ella porque los españoles han dejado de creer en usted”, le espetó. “Por su división y falta de credibilidad, por su insistencia de enfrentar a unos españoles frente a otros” el líder de los populares destacó que, lo mejor, es cambiar de Gobierno”.

Del credo al “no pactaré”

Fue entonces cuando, el líder de los populares pronunció su credo: el de una España innovadora, capaz de crear riqueza, talento, y “creo en ella porque no hay que inventarla”. “Creo en las fábricas, en las tiendas, en las universidades, los hospitales, y las empresas a las que usted persigue”. Feijóo reprochó a Sánchez que lidere “un gobierno que solo mira a las próximas elecciones” y aseguró que “no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender el español en España”, dijo. “No me preocupan las próximas elecciones. ¡Cómo lo iba a estar con lo bien que está en las encuestas!” apuntó irónicamente en referencia a la demoscopia de Tezanos.