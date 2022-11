Preocupación en el PSOE por que la guerra en Podemos lastre a Sánchez

No, el PSOE no ve en la lucha fratricida que desangra la relación entre Unidas Podemos y Yolanda Díaz una oportunidad para captar voto progresista. Hace tiempo que Pedro Sánchez asumió que hay un voto en el que los socialistas no penetran, al que no son capaces de movilizar, y que confían a la izquierda a su izquierda. A esto obedece que el presidente deje que Yolanda Díaz e Irene Montero ganen batallas internas en el Consejo de Ministros, como la de la ley Trans, la Ley del “solo sí es sí” o la reforma laboral. Necesita dar oxígeno a los morados, porque es muy consciente de que el tiempo de las mayorías absolutas quedó atrás y necesitará reeditar la actual coalición con sus socios, si quiere seguir en la Moncloa en 2024.

Pero esto está en riesgo. En el partido existe preocupación por la deriva que está siguiendo el conflicto interno en el seno de los morados. Si desde el Gobierno se advertía, tal como publicó este diario, tras la “Uni de otoño” en la que Pablo Iglesias lanzó sus primeras estocadas a Díaz, que había que reconducir esta relación para evitar que “se distraiga” el voto de izquierdas en los próximos comicios; hoy ha sido desde la dirección federal de Ferraz, desde donde han hecho una llamada a la reconciliación.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha mostrado su “esperanza” en que los partidos y coaliciones de izquierda “vayamos con un planteamiento, con la máxima unidad, que sea capaz de movilizar al votante progresista de este país”. Desde el partido y el Gobierno se hace pedagogía sobre que esta es la primera experiencia de un Ejecutivo de coalición en democracia y la imagen de solvencia y su credibilidad pueden quedar en entredicho, con los escándalos jurídicos y las luchas intestinas, en la recta final de la legislatura.

El Gobierno defiende su imagen de “estabilidad” con la aprobación, esta semana, de los terceros Presupuestos en tiempo y forma, y la vocación de Sánchez es mantener la coalición hasta el final de la legislatura, precisamente, como síntoma de esta estabilidad. Solo así se entiende que presidente y ministros socialistas hayan evitado dirigir sus críticas contra el Ministerio de Igualdad, con la Ley del “solo sí es sí”, una gestión que asumen de “todo el Gobierno”. La intención, por tanto, es seguir juntos hasta el final. Esto, claro, siempre que no resulte contraproducente.