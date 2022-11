Cuando Pablo Iglesias dijo de Ana Botella que su única fuerza era “ser esposa de”

El tono bronco en las Cortes Generales no disminuye. La diputada de Vox Carla Toscano provocó ayer una monumental bronca en el Pleno del Congreso al afirmar que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es “haber estudiado en profundidad” a Pablo Iglesias su pareja, fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. El revuelo no se hizo esperar. El eco de esta falta de respeto ha desatado una ola de solidaridad con la ministra y una avalancha de mensajes de apoyo. También ha rescatado de la hemeroteca unas palabras de Pablo Iglesia, refiriéndose a Ana Botella , en ese momento alcaldesa de Madrid,

Fue El 8 de marzo de 2014, durante el programa “LaSexta Noche”, Iglesias se refirió a Botella como “Es la que encarna ser “esposa de”, “nombrada por”, sin preparación . “Relaxing cup of café con leche” y, además, belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido [en referencia al expresidente José María Aznar] y amiga de los amigos de su marido . Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mi me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parecen a Ana Botella”. Las redes ha rescatado este momento y son muchos los que critican la doble vara de medir.

Esto era lo que decía Pablo Iglesias sobre Ana Botella por ser mujer de Aznar. pic.twitter.com/VjsfEgpWdK — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 23, 2022

Llaman machistas a la derecha por decir que Irene Montero llegó a la política gracias a estar con Pablo Iglesias, pero luego las declaraciones de Pablo Iglesias que todavía son más contundentes sobre Ana Botella es algo normal.



La doble vara de medir de la izquierda.



Piel fina. pic.twitter.com/RzeR2JHMwT — Raúl Hidalgo (@Raaul_Hidalgo) November 24, 2022

Puedes decir que botella es todo por Aznar, pero no se te ocurra decir que Irene Montero, la cajera del Saturn, está ahí por ser la mujer de Pablo Iglesias... — Daniel Sanz 🖤🇪🇸🇺🇦 (@Daniel_Sanz_C) November 23, 2022

Voces de solidaridad

Unidas Podemos esta sondeando a otros grupos parlamentarios del Congreso para acordar un escrito destinado a censurar la última bronca protagonizada por Vox en el hemiciclo y pedir medidas a la mesa de la Cámara para intentar que no se repitan estos episodios. Se busca escenificar el malestar por ese tipo de recursos retóricos que la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tachó de “excesivos”.

Según Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, lo ocurrido es “la expresión gráfica del machismo” y “una indecencia” que “no debería repetirse nunca más”. “Se pasaron muchas fronteras de la inmoralidad y tiene que ser un punto y aparte en este Congreso””, ha declarado en los pasillos del Congreso.

En el pleno de este jueves, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha tachado de “infamia” que se ataque a una mujer por su pareja: “Gracias a Dios, las mujeres en España somos lo que somos y no en función de con quién nos acostemos o a quien amemos. Tampoco ustedes --ha espetado a las diputadas de Vox--. Eso es una línea roja que no puede volver a pasar aquí. Las fuerzas de este país debemos cerrar filas para que esto no vuelva a pasar”.

Para Íñigo Errejón, de Más País, se puede criticar, estar en contra, combatir muy duramente con ideas, pero lo que se dijo fue por ser mujer y por su pareja, y eso es ruin y miserable”. “No debería tener cabida”, ha sentenciado en rueda de prensa, elogiando que también el PP se desmarcara del estilo de Vox.