Balaguer, magistrada progresista del TC, contradice a Sánchez: “Esto no es un complot”

La magistrada progresista del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, ha insistido en que la decisión adoptada ayer ante el recurso de amparo planteado por el PP, “no es un complot” y ha añadido que los juristas están para pacificar conflicto y tener un debate sereno como se tuvo.

Así lo ha manifestado durante una entrevisa en “Más de Uno”, de Carlos Alsina, en la que también ha respondido a la pregunta de hasta qué punto comparte la idea de que el TC está sobrepasando sus competencias. A juicio de la magistrada aun siendo el Parlamento el elemento de la soberanía nacional, el Parlamento tiene sus límites y el TC lo podrá abordar.

“Yo no vi razonable que se pudiera interrumpir una votación en un Parlamento, no me parece propio del respeto a la soberanía nacional”, reconoce la magistrada y argumenta que el TC es un órgano que está llamado al control y debe ser siempre a posteriori, cuando la ley ya está en vigor.

María Luisa Balaguer afirma que va a intentar hacer público un voto particular lo antes posible y que en él expondrá que se ha interpretado erróneamente el esquema de derecho constitucional básico porque se ha coartado la soberanía popular. En este sentido, considera que la medida preventiva de control del TC estaría únicamente legitimada cuando se intente corregir algo que desde el punto de vista del tiempo no es posible corregir.

Con respecto a la forma de tramitar estas dos reformas legales como enmiendas y no como una proposición de ley específicamente destinada a esa reforma y no a otra cosa, la magistrada asegura que “esto es algo habitual”.