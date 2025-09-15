Un abogado denuncia la revelación de datos privados en los juzgados: "¿Es normal?"

Un abogado ha denunciado, a través de un vídeo en redes sociales, que en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba (Comunidad de Madrid) hay dos contenedores, al alcance de cualquiera, con decenas de documentos que contienen "datos sensibles" de ciudadanos.

El letrado muestra la "situación heavy" con la que se encontró al acudir la pasada semana a los tribunales de esta localidad madrileña. "Dos sacas de papel, correspondientes a todo tipo de documentos que puedes encontrar en un juzgado, ya sea DNI, números de cuentas corrientes, escritos judiciales".

Se trata, advierte, de un material que contiene información "sensible" de numerosos ciudadanos que, por tanto, deberían estar protegidos, tal y como establece la legislación en materia de protección de datos personales. "Te pones a rebuscar ahí y alucinas con lo que te encuentras".

Este profesional de la abogacía se pregunta "si es normal" que en una sede judicial "tengan a la vista de cualquier persona" esta clase de documentación. La preocupación que traslada es que "cualquiera los puede coger" y acabar utilizándolo para un fin delictivo.

Teniendo en cuenta, además, que los juzgados son de acceso libre y no hace falta más que identificarse y pasar el control de seguridad de acceso para tener acceso a estos documentos.