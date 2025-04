El abogado de Manos Limpias: "Es imposible que David Sánchez esquive el banquillo"

José María Bueno es un abogado todoterreno. Vive a caballo entre Madrid y Alicante y siempre se queja de que al día le faltan horas. Desde hace años se le vincula con Manos Limpias, al que representa en causas como la abierta en Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez, pero él matiza que el sindicato es un cliente más y reivindica la independencia de su despacho. En entrevista a LA RAZÓN, el letrado alicantino pide mayor protección para los jueces ante los ataques del actual Gobierno y arremete contra la reforma que busca limitar el papel de las acusaciones porque, dice, oculta el interés de Pedro Sánchez de solventar problemas familiares. Sobre la causa contra su hermano, que lidera desde la bancada de las acusaciones populares, lo tiene claro: acabará en el banquillo.

¿Cómo definiría su relación con el sindicato Manos Limpias?

Me defino como el abogado de referencia de Manos Limpias y, en todo caso, para Manos Limpias soy su jefe de servicios jurídicos. Mi relación es una relación profesional, más allá de la amistad, pero no formo parte del aparato político del sindicato. No formo parte de las decisiones que toma, únicamente de los litigios que el sindicato me quiere dar o yo quiero asumir.

¿Qué valoración hace de todos los procedimientos que, como el caso contra la infanta Cristina o contra el exembajador Morodo, han conseguido que lleguen a juicio y a condena?

El papel de Manos Limpias ha sido fundamental, porque realmente ha cubierto un hueco que había dejado vacío la Fiscalía de nuestro país. Determinadas acusaciones no hubieran existido sin el empuje y sin la fuerza de Miguel Bernad. Es más, hay casusas que no se hubieran iniciado sin Manos Limpias. Solo tenemos que ver la de David Sánchez. Fue iniciada y construida gracias a Manos Limpias. En este caso gracias a la denuncia que presenta Miguel Benard y después la labor que yo he realizado. Y sobre la infanta Cristina, lo cierto y verdad es que quien la sentó en el banquillo fue Manos Limpias.

Por lo tanto, Manos Limpias ha cubierto un papel esencial y, es más, es la prueba palpable de la necesidad de la acusación popular en nuestro país. La Fiscalía tiene una estructura jerárquica que hace que en algunas ocasiones te puedas encontrar con que haya determinadas causas que no se muevan por determinados intereses y para esto sirve la acusación popular.

Ya que saca el tema de la acusación popular, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo quiere aprobar una ley que limite su actuación ¿Qué valoración hace de esa iniciativa?

La acusación popular está necesitada de regulación. Eso es indudable. Pero, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez no busca eso. Lo que busca es, al socaire de una supuesta reforma legislativa, arreglar determinados problemas privados. Todos sabemos que esa reforma va a tener incluso una aplicación a procesos existentes, es decir, a los procesos de su familia. Esto es algo absolutamente impresentable. Es algo a lo que ningún gobernante se hubiera atrevido nunca.

Por tanto, la reforma que quiere hacer este señor de la acusación popular, aparte de que está pensada para sus fines particulares, es anticonstitucional. Uno no puede cercenar en toda una fase del procedimiento el ejercicio de un derecho constitucional sin más a todo el mundo. Es imposible. Lo que sí puede hacerlo es modularlo. Pongo un ejemplo: yo considero que es muy malo para la salud democrática y para todos nuestros tribunales que el Partido Popular o el PSOE se puedan personar como acusaciones populares para atacar al adversario político.

Ahí sí que tenía que haber entrado la regulación de nuestro legislativo. Tendrían que haber impedido que, cuando hay un conflicto de intereses clarísimo, o cuando existe un interés espurio en intervenir en un determinado pleito, que eso se pudiera impedir y que, por lo tanto, el PP no pudiera acusar al PSOE y viceversa. Ahora bien, al resto de actores, cualquier ciudadano o lo que son asociaciones, sindicatos o fundaciones no se les puede prohibir la acusación popular.

Abogado José María Bueno @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

¿Cree que la condena que luego terminó en absolución en el Tribunal Supremo sobre Miguel Bernad en cierto modo empañó la imagen del sindicato?

Hubo una absolución total en el Tribunal Supremo, pero ya hubo una absolución parcial por parte de la Audiencia Nacional. A Bernad se le absolvió del asunto de la infanta Cristina o de Miguel Blesa ya ahí. Pero el Supremo fue a más y lo que vino a decir fue que los hechos por los que se les estaba persiguiendo a Pineda y a Ausbanc no eran delito, con lo cual, difícilmente podrían ser delito para Manos Limpias. ¿Se perjudicó la imagen? En principio no. Con respecto a los partidarios de Manos Limpias y a gente que conocía no se perjudicó la imagen. Yo iba con él y la gente lo iba parando y dándole las gracias. Eso lo he vivido yo. Había gente que hasta le aplaudía.

Pero sí que es cierto que debido al machaque mediático que sufrió a consecuencia del llamado 'caso Ausbanc', generó en cierta parte de la sociedad un daño mediático, una pena de telediario absolutamente tremenda. Recordemos que incluso se publicaron libros que fueron muy perjudiciales para la imagen de Miguel. Hubo gente que creyó que este señor se dedicó a extorsionar bancos, cuando realmente es una persona que no tiene interés económico. Yo llevo trabajando con él muchos años. Carece de interés económico en ninguna de las actuaciones que llevamos a cabo.

Ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo la imagen ha quedado rehabilitada. No hay nadie en España que dude que Miguel Bernad es inocente. Fue una causa muy injusta. Él ha vivido de una forma super discreta cuando podría haberse lucrado si hubiera querido ir por mal camino porque ha tenido ofrecimientos de todo tipo. Que le acusaran de vivir de la extorsión fue muy injusto.

¿De qué vive Manos Limpias?

Manos Limpias vive de las aportaciones privadas, no cobra subvenciones para seguir siendo libre, tener independencia. Primero ingresa de sus afiliados y de las ayudas de determinadas personas quieren hacer. Hay simpatizantes que incluso pagan algunas fianzas o determinados gastos del sindicato. Son siempre pequeñas aportaciones de personas absolutamente anónimas. Ciudadanos normales y corrientes.

"Para investigar se necesita más que un recorte de prensa. Ambas causas están avaladas por la Audiencia Provincial. Eso no es fango"

El sindicato ha impulsado la causa contra Begoña Gómez y contra David Sánchez. El Gobierno dice que esto es la máquina del fango y que todo se basa en recortes de prensa, pero los dos jueces que las instruyen ven indicios. ¿Cree que van a llegar al banquillo?

Es el 'estilo Pedro Sánchez', que siempre es un paso más allá. A Felipe González no se le ocurría insultar a los jueces, en absoluto, siempre partía de la base del respeto a los jueces. O, por ejemplo, José María Aznar, con todos los casos que afectaban a su partido. Han sido personas que nunca se les ha ocurrido ni interponer una querella contra el juez, ni criticarlos ni decir que hay fango.

Este señor se defiende de una forma absurda, porque lo lógico es que aportara todos los datos y dijera: 'Vengan señores periodistas. Examinen todo esto y verán como somos inocentes'. Pero esa parte se le olvida. Lo que hace simplemente es insultar al contrario y esto es muy complicado porque para que las causas existan no hace falta solo recortes de prensa, sino mucho más. Hace falta alguien que quiera mantener una acusación y hace falta jueces que consideren que hay indicios de delito y que decidan iniciar una causa.

Yo en la causa contra Begoña Gómez no tengo nada que ver ni he querido, que quede claro, pero tanto en esta causa como en la de David Sánchez las investigaciones judiciales han sido avaladas por la Audiencia Provincial. Son dos investigaciones muy distintas, pero hay que reconocer que realmente el proceso que está llevando la jueza (Beatriz) Biedma en Badajoz es un proceso absolutamente modélico. No se pueden dictar tantas resoluciones tan brillantes en un solo procedimiento. Es impresionante. Es una brillantísima forma de tramitar la instrucción, que ha venido avalada en varias ocasiones ya por la Diputación de Badajoz. En el caso del juez Juan Carlos Peinado (que investiga a la mujer de Sánchez) por la Audiencia Provincial de Madrid. Por lo tanto, esto no es fango. Salvo que el presidente del Gobierno quiera hacernos creer a todos que hay un contubernio. No se sostiene. Es absurdo.

Abogado José María Bueno @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

En el caso del hermano del presidente del Gobierno ¿Cree que hay indicios de que puede acabar en el banquillo?

En el caso del hermano no contemplamos otra posibilidad más que la del banquillo. Consideramos imposible que David Sánchez pueda esquivar el banquillo.

"Se empieza a notar una presión tremenda, de forma que si no hacen lo que estos grupos de poder quieren, automáticamente pasan al insulto"

En la DANA defiende al 'exnúmero dos' de Emergencias, Emilio Argüeso ¿Cómo ha sido irrumpir en este procedimiento?

Estamos absolutamente seguros de su inocencia y de que la jueza va a decretar el sobreseimiento de la causa con respecto a mi cliente.

¿Cree que la responsabilidad penal llegará al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón?

Considero que no porque a Mazón se le está imputando el retraso en llegar al CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado), pero es que él no forma parte de dicho ente. El CECOPI tiene una codirección de la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) y de la consellera en su día, Salomé Pradas, Mazón no lo integra. Es más, se le podía haber convocado, pero es que ni tan siquiera se le convocó. Con lo cual si no era necesaria su presencia las posibilidades de imputación son nulas, porque este señor no tenía responsabilidad penal alguna por muy curioso que le pueda parecer a la gente.

¿Y responsabilidad política?

Ahí no entro porque soy abogado y no me voy a pronunciar sobre eso.

¿Qué radiografía hace de la situación de la judicatura y de las acusaciones de los políticos a día de hoy?

La judicatura desde mi punto de vista está en un momento complicado por varios motivos. En primer lugar por la sobrecarga de trabajo, que es única en Europa. No hay ningún juez en Europa que trabaje tanto como un juez español. En segundo lugar por la falta de medios en comparación con sus homólogos europeos. Un juzgado español no tiene prácticamente medios y tiene una estructura absolutamente anticuada. Y, en tercer lugar, por el bajo nivel retributivo. Si uno compara los salarios de los jueces españoles con cualquier salario, ya no digo de jueces extranjeros, sino de cualquier personal de alta dirección de una empresa privada... hay una deficiencia de honorarios muchas veces que es prácticamente deshonrosa.

Y, por si esto fuera poco, ahora tenemos un Gobierno social-comunista que pasa al ataque directamente de los tribunales cuando una resolución no les cuadra políticamente. El caso de Dani Alves, por ejemplo. Los insultos que se ha llevado el tribunal precisamente por dictar una sentencia con arreglo a derecho, según lo que ellos han considerado justo y probado.

También ocurre con otras resoluciones en el caso del hermano o de la esposa del presidente. Se empieza a notar una presión tremenda a los jueces, de forma que si no hacen lo que estos grupos de poder quieren, automáticamente pasan al insulto. Entiendo que para un juez, que al final es una persona muy aislada del mundo, es muy duro tener que aguantar esa presión tremenda. Haría falta, en definitiva, una mayor protección frente al poder político.